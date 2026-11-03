Majorarea pensiilor şi a salariului minim din 2027 pune presiune pe Guvern. Ministrul Finanţelor spune că nicio creştere nu ar trebui aprobată fără sursă de finanţare, asta în timp ce premierul avertizează că ar putea urma un val de concedieri în mediul privat. De la vârful BNR vine un avertisment sumbru: România e pe marginea prăpastiei și ar putea cădea în gol dacă Statul nu reduce cheltuielile cu aparatul bugetar.

În pline negocieri pentru Buget, Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde euro de pe pieţele externe. În timp ce premierul consideră că e o reuşită, ministrul de Finanţe îl contrazice: dobânzile la împrumuturi vor ajunge la 3% din PIB până la final de an.

"Vreau să vă dau o veste bună. România a atras ieri 4,5 miliarde euro. Este prima emisiune de euroobligaţiuni de la instalarea noului Guvern. Cererea investitorilor a fost dublă, deci interesul pentru România a fost foarte mare", a declarat Luca Niculescu, premierul României.

"3% dobânzi e enorm de mult, ne sugrumă și ne vor sugruma dacă continuăm așa din ce în ce mai mult", a avertizat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

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Sindicatele cer un salariu minim de 5.000 de lei. Patronatele vor amânarea majorării

Sindicatele cer Guvernului să ridice salariul minim la 5.000 lei brut de la 1 ianuarie. Premierul spune însă că majorarea ar pune presiune pe mediul privat, iar multe firme vor fi forţate să-și dea afară angajaţii.

"Există mai multe firme care anticipează concedieri decât cele care plănuiesc angajări. Trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite", a precizat premierul.

Patronatele ar vrea ca majorarea să fie amânată până în vara anului viitor.

"Este o condiţie de bun-simţ din punctul nostru de vedere să nu creştem salariul minim o dată la 6 luni. Ultima creştere a salariului minim a avut loc în iulie 2026", a transmis Paul Aparaschivei, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.

Pensiile ar putea creşte cu 7% de la 1 ianuarie

În paralel, Guvernul face calcule pentru majorarea pensiilor. Ultima variantă analizată ar fi o indexare în jur de 7%, de la 1 ianuarie

"Ne-am asumat indexarea pensiilor din 2027 și pregătirea unui pachet de solidaritate pentru familiile vulnerabile", a adăugat Luca Niculescu.

"Cred ca este justificat ca orice cheltuială să aibă o acoperire în venituri. Nu cred că ne dorim să repetăm situația în care deficitul iar crește foarte mult. E o discuție foarte serioasă", a subliniat ministrul Finanţelor.

Avertismentul BNR

Între timp, consilierul guvernatorului BNR, susține că Statul ar trebui să taie masiv din cheltuielile cu aparatul bugetar.

"Suntem periculos de aproape de marginea prăpastiei. Dacă facem pasul în gol, nu va exista nicio salvare pentru mulți ani de acum încolo. Și, cu siguranță, nicio blană de șinșilă nu va putea amortiza prăbușirea", spune Eugen Rădulescu, consilier BNR.

Surse politice spun că Legea Bugetului va fi adoptată până la finalul anului, prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.