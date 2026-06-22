Romeo Lungu (PSD), propus să gestioneze miliardele de la Dezvoltare, aviz nefavorabil în comisii

Romeo Lungu, propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din partea PSD, a primit luni aviz negativ pentru acest portofoliu în comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților.

Votul la Romeo Lungu a fost: 19 voturi "pentru", 18 "împotrivă" și două abțineri. Parlamentarii AUR, în număr de 8, au anunțat că nu vor lua parte la votul din comisiile de specialitate. Pentru a primi aviz favorabil, acesta avea nevoie de 21 de voturi "pentru", relatează Agerpres.

"Ministerul Dezvoltării este motorul care finanțează infrastructura de bază a comunităților locale, reglementează siguranța în construcții și urbanismul și creează cadrul legal pentru funcționarea administrației publice. Nu consider că rolul unui ministru este să le știe el singur pe toate. Rolul lui este să stabilească direcția, să ia decizii responsabile, să asculte specialiștii și să se asigure că instituțiile funcționează eficient în folosul cetățenilor", a declarat Romeo Lungu.

Acesta a menționat că prioritatea numărul 1 a mandatului său este legată de finalizarea implementării PNRR. "În prima zi în care voi fi învestit voi avea o discuție cu domnul ministru Cseke și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR, ceea ce ține de Ministerul Dezvoltării. (...) Va fi prioritatea principală să facem tot ce ține de noi pentru a atinge un procent cât mai mare de absorbție din PNRR", a mai declarat Lungu.

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O doua prioritate a sa este reforma administrativă, subliniind că măsurile implementate de Guvernul Bolojan nu au produs efectele scontate.

"Trebuie să fim sinceri, reforma administrativă propusă de Guvernul precedent, prin concedieri abrupte, brutale sau desființări de posturi, nu a avut rezultatul scontat (...). Consiliile județene, primăriile reședință de județ nu au concediat pe nimeni, ba, mai mult, trebuie să angajeze oameni. În al doilea rând, aflu că această reformă se pierde în procesele salariaților sau este atacat ordinul prefectului și se suspendă efectele ordonanței. Și, trebuie să fim sinceri, primăriile au găsit artificii să evite implementarea acestei ordonanțe. Așadar, adevărata reformă pe care noi o putem face acum, când nu avem un consens politic nici pentru reforma administrativă, nici pentru reorganizarea administrativă (...), poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții, în funcție de specificul acestuia", a susținut Lungu.

Acesta a dat exemple - crearea unor servicii suport specializate ale consiliilor județene care să sprijine UAT-urile în elaborarea proiectelor, crearea de consorții administrative, dar și comasarea voluntară a mai multor localități printr-un mecanism de stimulare a acestui demers de la nivel central.

Acesta a anunțat că o altă prioritate pentru el, ca ministru, este prioritizarea proiectelor din programele naționale CNI și "Anghel Saligny".

"Proiectele vor fi prioritizate după criterii precum gradul de execuție, impactul în comunitate, numărul beneficiarilor fiecărui proiect, costul de finalizare, stadiul documentației, riscul de blocaj sau penalitate. Evident, prioritate au proiectele pe educație și sănătate", a arătat Lungu.