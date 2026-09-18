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Olaru, Corbu și Akdag au sărbătorit victoria în Liga Europa. Juventus, spectacol total: 5-0 cu NEC Nijmegen

Olaru, Corbu și Akdag au sărbătorit victoria în Liga Europa. Juventus, spectacol total: 5-0 cu NEC Nijmegen Olaru, Corbu și Akdag au sărbătorit victoria în Liga Europa. Juventus, spectacol total: 5-0 cu NEC Nijmegen - Facebook - Juventus
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 15:37 | Modificat la 18.09.2026, 15:37

Formaţiile Union Saint-Gilloise, Ferencvaros şi Beşiktaş, la care sunt legitimaţi Darius Olaru, Marius Corbu şi Umit Akdag, au înregistrat victorii în partidele disputate, joi, în prima etapă a grupei Ligii Europa.

Olaru, Corbu și Akdag au avut motive de bucurie în Liga Europa, după ce echipele lor au obținut victorii importante. Tot joi, Juventus a învins cu 5-0 echipa NEC Nijmegen. Juve a făcut spectacol și s-a impus categoric, scor 5-0, în fața formației NEC Nijmegen. Bianconeri au controlat partida și au obținut o victorie clară, care le consolidează parcursul în Liga Europa.

Rezultate din prima etapă a grupei Ligii Europa:

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M.U.
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