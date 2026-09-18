Președintele Nicușor Dan și-a petrecut noaptea la o mănăstire din Suceava, înainte de a pleca în Ucraina, unde urmează să participe azi la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Șeful statului aterizat pe Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare", cu un avion militar Spartan, și a mers apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde s-a întâlnit cu ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Nicușor Dan, popas la o mănăstire din Suceava, în drum spre summitul din Ucraina

"După cum știți, sunt în drum către Ucraina. Am aterizat la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinției Sale", a declarat președintele.

Șeful statului a anunțat că se va întâlni la Suceava și cu președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, pentru a discuta despre problemele comunității.

"Vreau să înțeleg mai bine de la reprezentanții oamenilor de aici care sunt problemele și dacă putem să-i ajutăm cu ceva", a spus Nicușor Dan.

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Întrebat dacă deplasarea are legătură cu incidentele recente cu drone din zona Moldovei, președintele a precizat că vizita în Ucraina are un alt scop.

"Nu, este o nouă inițiativă internațională, vizând țările din regiunea carpatică. Este o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina și e important, pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm în formatul acesta", a declarat Nicușor Dan.

Președintele României va participa vineri, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la primul Summit al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În marja summitului sunt programate mai multe evenimente, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor și reuniuni ale autorităților locale, precum și întâlniri dedicate cooperării culturale și conservării naturii.

La Forumul Economic vor participa reprezentanți ai statelor de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

Discuțiile vor viza valorificarea potențialului economic al regiunii carpatice, atragerea investițiilor, protejarea patrimoniului cultural și natural și consolidarea cooperării regionale.

Administrația Prezidențială transmite că Nicușor Dan va sublinia faptul că România are cel mai lung segment al arcului carpatic și va susține o cooperare regională integrată, care să încurajeze schimburile economice, investițiile și proiectele cu impact direct asupra comunităților.

Deplasarea la Suceava are loc la doar câteva ore după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni.