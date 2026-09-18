Siegfried Mureşan, întâlnire la Guvern cu Ilie Bolojan, Tanczos Barna şi Dominic Fritz: Ne-am apucat de lucru

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan, desemnat de Nicuşor Dan pentru postul de prim-minstru, s-a întâlnit vineri, la Palatul Victoria, cu llie Bolojan, Tanczos Barna şi cu Dominic Fritz, el postând o imagine alături de anunţul: ”Ne-am apucat de lucru”. Siegfried Mureşan are vineri, la ora 13.00, prima apariţie publică după nominalizarea pentru postul de premier, urmând să susţină declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR.

”Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferinţă de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulţumesc mult Partidului Naţional Liberal, Uniunii Salvaţi România şi Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a scris Mureşan pe Facebook.

Nicuşor Dan a spus azi că va semna sâmbătă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial. Din acel moment, Siegfried Mureșan are la dispoziție zece zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului.

Siegfried Mureșan ar urma să susţină declaraţii la Parlament, alături de liderii formaţiunilor care l-au propus şi care îl susţin.

Articolul continuă după reclamă

"Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, va susţine astăzi declaraţii de presă alături de liderii PNL, USR şi UDMR", a anunţat PNL.

Declaraţiile ar urma să aibă loc la Palatul Parlamentului, nivel P1, în faţa biroului preşedintelui Senatului, şi va fi prima apariţie publică a lui Mureşan după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a nominalizat joi după-amiază.

Decretul referitor la desemnarea sa ca premier nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial, moment din care ar urma să curgă termenul de 10 zile în care, conform Constituţiei, ar trebui să prezinte în Parlament lista Guvernului.

Marea problemă a lui Mureşan va fi strângerea celor 233 de voturi necesare pentru ca Guveernul său să fie învestit. Inclusiv preşedibtele Nicuşor Dana admis că nu este conturată o majoritate, în pofida numeroaselor ore de discuţii cu partidele.

”Oricine ar fi în poziţia asta, dată fiind configuraţia parlamentară şi date fiind opţiunile pe care partidele le-au exprimat, şi public, şi azi, la consultări, sarcina Primul-ministrului desemnat va fi una dificilă”, a spus Nicuşor Dan.

PSD decide luni cum va vota la învestirea Cabinetului Mureşan, însă preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi seară, că va propune colegilor de partid ca parlamentarii social-democraţi să nu voteze învestirea.

"Eu vă anunţ că luni, în partid, fac Birou Permanent Naţional, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România şi pe români şi asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, o să vedem luni decizia forurilor", a afirmat Grindeanu.

"Eu cu asta voi intra şi asta le voi propune colegilor mei: să nu votăm o asemenea propunere care este ruşinoasă. Ruşinoasă. După aceea, din punctul de vedere al PSD-ului, lucrurile sunt închise. PSD-ul nu va vota, poate să sune oricine", a mai declarat Grindeanu.