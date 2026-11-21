Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianţa Nord-Atlantică va apăra întregul teritoriu al Poloniei, în contextul în care autorităţile de la Varşovia au anunţat că trei obiecte, probabil două rachete ruseşti şi o dronă, au pătruns vineri în spaţiul aerian polonez.

"Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei", a afirmat Rutte la Varşovia, potrivit agenţiei poloneze de presă PAP.

Secretarul general al NATO a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa, va lua toate măsurile necesare pentru identificarea eventualelor ameninţări la adresa capacităţilor de apărare şi descurajare ale Alianţei şi va dispune ajustări, dacă situaţia o va impune, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc în timp ce Polonia găzduia exerciţii la care participau membri ai "Coaliţiei de Voinţă"

Incidentul de vineri a avut loc în timp ce Polonia găzduia exerciţii militare la care participau membri ai "Coaliţiei de Voinţă", formată din state care sprijină Ucraina. Oficialii polonezi au apreciat că această coincidenţă nu a fost întâmplătoare.

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De la începutul invaziei ruse în Ucraina, drone şi alte obiecte aeriene au pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian al statelor de pe flancul estic al NATO, amplificând tensiunile cu Moscova şi temerile privind extinderea conflictului.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, se va reuni luni, la Bruxelles, pentru a discuta încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către rachete ruseşti, a mai relatat agenţia PAP.