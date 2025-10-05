Șeful DNA răspunde criticilor lui Nicușor Dan: "Am dus lupta anticorupție în mod echilibrat"

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a reacționat la criticile președintelui Nicușor Dan privind activitatea instituției. Procurorul susține că DNA a avut rezultate importante în ultimii doi ani, instrumentând dosare complexe și de rezonanță publică, care au vizat politicieni și oficiali de rang înalt, "indiferent de coloratura politică".

După ce președintele Nicușor Dan s-a declarat nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General, susținând că "există o problemă de management" în aceste instituții, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a venit cu replică.

Replica șefului DNA, după criticile președintelui Nicușor Dan

"Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii noastre. (...) Cred însă că am avut cazuri de mare importanță și consistență în ultimii doi ani, cazuri muncite de colegii noștri din DNA și cu rezonanță publică", a spus Marius Voineag, şeful DNA.

Șeful DNA a subliniat că instituția a instrumentat dosare care au vizat politicieni și oficiali de rang înalt, fără a ține cont de apartenența politică.

"Fie că vorbim de prim-vicepreședinți de partide mari, de șefi de consilii județene, de secretari de stat sau de foști miniștri, cred că DNA a dus lupta anticorupție în mod echilibrat. Ne-am axat pe fapte, nu pe persoane", a precizat Marius Voineag.

Dosarul Portului Constanța, exemplu dat de șeful DNA

El a dat ca exemplu dosarul din Portul Constanța, pe care îl consideră emblematic pentru activitatea recentă a instituției: "Există un narativ public potrivit căruia nimeni nu intră în Portul Constanța. Noi am formulat acuzații față de persoane cu funcții înalte, inclusiv generali. Asta demonstrează că DNA își face treaba".

Declarațiile vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a afirmat, într-un interviu la TVR, că nu este mulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA: "Eu am fost printre cei care am criticat tot timpul managementul Parchetului General și al parchetelor speciale, cum ar fi DNA. Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, mențin".

