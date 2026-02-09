Gerul se întoarce. ANM anunţă ninsori şi viscol până miercuri în toată ţara

ANM anunţă precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, în sud-vestul țării până miercuri. În Oltenia se vor acumula 5–10 l/mp, izolat 15–20 l/mp, și se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm. Ninsori slabe vor fi și în sudul și centrul țării, iar izolat se va forma polei sau ghețuș.

Local în sud-vest, sud și est și pe alocuri în centrul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45-50 km/h, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali rafalele vor depăși 70-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Valorile termice se vor situa sub mediile climatologice în regiunile extracarpatice și local în centrul teritoriului. De asemenea, județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Harghita, Covasna, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați vor fi de luni până marți, la ora 10.00, sub avertizare Cod galben de ger.

Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (cu 6-9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor situa între -7 și -3 grade. În noaptea de luni spre marți va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor situa între -14 și -10 grade.

Până marți seara, județul Caraș-Severin și o parte din județul Mehedinți este în vigoare o avertizare Cod galben de viscol. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50-70 km/h, viscolind temporar ninsoarea. În extremitatea vestică a Carpaților Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1200 m, rafalele vor depăși 70-90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Cum va fi vremea în Capitală

Vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea minimă de -6...-4 grade.

Marţi, cerul va fi mai mult noros și noaptea trecător va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

