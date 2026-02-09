Sat fantomă descoperit întâmplător în Ţara Galilor. A fost abandonat misterios de peste un deceniu

Un sat fantomă, care pare să fie desprins dintr-un film de groază, a fost descoperit întâmplător în Ţara Galilor de către creatorul de conţinut Jay Curtis. Cătunul din Llandarcy, abandonat în mijlocul peisajului rural galez, ar putea fi desprins direct dintr-un film de groază post-apocaliptic.

Jay Curtis filma cu o dronă în Llandarcy, Neath Port Talbot, când a dat peste ceea ce a descris ca fiind „acest sat ciudat în mijlocul unei vechi rafinării”, scrie BBC.

Era menit să devină o comunitate înfloritoare de 10.000 de oameni, și chiar și Prințul Charles de atunci a vizitat locul pentru a verifica progresul, dar situl a fost abandonat în mod misterios în urmă cu mai bine de un deceniu.

Motivul pentru care s-au oprit lucrările rămâne un mister, proprietarul șantierului și autoritățile locale rămânând discrete, iar oamenii împărtășind teorii cu Jay online.

Ca într-un film apocaliptic

El recunoaște că inițial a crezut că este „ceva desprins dintr-un film apocaliptic”, adăugând: „Pur și simplu părea complet abandonat”.

„La un moment dat m-am gândit că poate este un platou de filmare, pentru că în Țara Galilor se desfășoară multe filmări în acest moment. Abia când m-am apropiat puțin cu drona mi-am dat seama că era un cătun în toată regula, cu garaje, electricitate și iluminat”, a declarat Jay Curtis.

Bărbatul în vârstă de 38 de ani din Swansea documentează locuri abandonate și uitate din Marea Britanie, în efortul de a păstra istoria „înainte ca aceasta să dispară”.

În timp ce cerceta zona din jurul vechii rafinării de petrol, a dat peste un grup de case care păreau scumpe, cu o „aură pitorească de cabană”, dar care fuseseră lăsate să se dărâme.

Jay spune că nu există un „răspuns clar” cu privire la motivul pentru care dezvoltarea rezidențială nu este utilizată.

Intriga sa s-a transformat în întrebări și și-a dat seama că era o zonă odată bine cunoscută la nivel local, dar de care uitase. Jay și-a amintit agitația din jurul vizitei regelui Charles din 2013, când se desfășurau lucrări de transformare a unuia dintre cele mai mari situri industriale dezafectate din Europa într-o comunitate înfloritoare.

Cunoscută sub numele de satul Coed Darcy, zona din jurul fostei rafinării de petrol BP era reamenajată într-o nouă comunitate de 10.000 de locuitori și 4.000 de locuințe.

Însă, în ciuda vizitei regelui Carol la scurt timp după finalizarea primei faze și a faptului că s-a inspirat din proiectul pentru Poundbury din Dorset, lucrările nu au fost niciodată finalizate. Până în prezent au fost construite doar 294 de case, iar drumurile nu au fost niciodată conectate.

