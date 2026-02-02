Parlamentul începe o nouă sesiune. Senatul şi Camera Deputaţilor îşi aleg conducerile

Parlamentul începe, luni, o nouă sesiune, şedinţe ale Birourilor Permanente urmând să aibă loc la Camera Deputaţilor şi la Senat, pentru alegerea noilor conduceri ale forurilor legislative, care se aleg la începutul fiecărei sesiuni.

Camera Deputaţilor a fost convocată luni, la ora 16.00, în prima sesiune ordinară a anului 2026, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare.

Şedinţa Biroului permanent (vechea componenţă) va avea loc luni, începând cu ora 13.30, iar de la ora 16.00 se va întruni plenul Camerei Deputaţilor.

În aceeaşi zi, în şedinţa de plen, vor fi aleşi membrii noului Birou permanent, respectiv vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii acestui for.

Potrivit articolului 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, alegerea acestora se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi negocierii liderilor grupurilor parlamentare.

Conform aceluiaşi Regulament, lista candidaţilor propuşi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă cu votul deschis al majorităţii deputaţilor prezenţi.

La Senat, şedinţa Biroului Permanent va avea loc începând cu ora 12.00, oa ora 16.00 senatorii urmând să se reunească în plen, pentru a vota noua componenţă a conducerii forului legislativ.

