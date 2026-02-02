Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului, adoptată în Senat cu largă majoritate

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului, un act normativ care definește juridic această infracțiune, introduce pedepse agravante și măsuri suplimentare de protecție pentru victime și copiii rămași orfani. Inițiativa, susținută de peste 250 de parlamentari, merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz, scrie Agerpres.

Propunerea legislativă a fost aprobată cu 97 de voturi "pentru", unul "împotrivă" și șapte abțineri.

Inițiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea definește juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea și publicarea anuală a datelor privind femicidul și violențele care îl preced, asigură protecție reală pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, și stabilește pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor.

Definiția juridică a femicidului

Potrivit proiectului, "femicidul este uciderea cu intenție a unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracțiuni săvârșite cu violență, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte".

Alte prevederi vizează întărirea răspunsului penal prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul, precum și educația pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

Critici din partea unor senatori

Senatoarea AUR Cristina Dumitrescu a atras atenția că proiectul reprezintă "o suprareglementare", idee susținută și de senatoarea Pace Întâi România Nadia Cerva și senatorul POT Gheorghe Vela.

"AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creștin, pentru că prețuim familia, pentru că nu ne dorim violență domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislația românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil", a spus Cristina Dumitrescu.

Senatoarea USR Simona Spătaru a evidențiat că "femicidul va putea fi sancționat cu închisoare pe viață, având în vedere numeroasele cazuri în care agresori eliberați din detenție au recidivat, ucigând din nou după câțiva ani".

"Deși România dispune de instrumente legale - precum ordinele de protecție și incriminarea violenței domestice - aplicarea lor este adesea deficitară. Este nevoie de instruirea polițiștilor și magistraților, de adăposturi funcționale pentru victime și de campanii publice care să schimbe mentalități", a declarat Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice din Senat.

Legea merge la Camera Deputaților

Senatoarea PNL Maria Horga a subliniat necesitatea legii pentru combaterea femicidului, pentru că, în ultimii 11 ani, peste 500 de femei au fost ucise de parteneri.

"Femicidul va fi condamnat cu pedepse între 15 ani de închisoare și închisoare pe viață. Dar legile, oricât de bine scrise ar fi, își ating scopul doar atunci când cei care le aplică o fac cu empatie, fermitate și curaj. Și să nu ne ferim să spunem - astfel de cazuri nu sunt tratate cu toată atenția de multe ori. Iar nepăsarea produce victime. Ne luptăm cu stereotipuri, ne luptăm cu prejudecăți. De multe ori le vedem și aici în Parlament. Iar adevărata schimbare va veni doar atunci când instituțiile își vor asuma rolul până la capăt", a transmis Maria Horga.

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a explicat că legea va salva vieți "dacă va fi aplicată riguros".

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

