Rusia acuză Statele Unite de piraterie şi ameninţă cu scufundarea navelor americane. Furia Moscovei vine după ce militarii americani au confiscat două petroliere care făceau afaceri cu Venezuela, unul dintre ele sub steag rusesc.

Administraţia Trump a anunţat însă că, de acum, toate deciziile luate de statul sud-american trebuie aprobate la Washington.

Între timp, Senatul american a aprobat o rezoluţie care îl obligă pe preşedinte să obţină acordul Congresului, înainte de a lansa noi acţiuni militare împotriva Venezuelei. Trump spune însă că doar propria lui minte îl mai poate opri acum.

Tensiunile dintre Moscova şi Washington vin după ce trupele americane au capturat petrolierul Bella 1, în nordul Atlanticului. Noi imagini arată nava Gărzii de Coastă în timpul urmăririi care dura de luna trecută. Un parlamentar rus a numit acțiunea o "piraterie de secol XXI", iar oficialii au cerut eliberarea membrilor echipajului.

Articolul continuă după reclamă

"Moscova monitorizează îndeaproape rapoartele despre îmbarcarea trupelor americane la bordul navei Marinera. Ministerul Transporturilor din Rusia a menționat că acțiunile părții americane încalcă Convenția ONU privind Dreptul Mării și că niciun stat nu poate folosi forța împotriva navelor înregistrate legal în jurisdicțiile altor state", a relatat Ernestas Mackevicius, prezentator televiziune Rusia.

În ciuda supărării, Kremlinul vede partea plină a paharului. Principalul negociator al lui Vladimir Putin la discuţiile cu Statele Unite despre Ucraina a repostat pe reţelele de socializare o imagine în care planeta este împărţită în trei sfere de influenţă - una rusească, una americană şi una chinezească.

Teoria pare confirmată de oficialii americani.

Într-un amplu interviu acordat publicaţiei The New York Times, Trump a declarat că Statele Unite ar putea rămâne implicate ani de zile în afacerile Venezuelei, şi că doar propria sa moralitate şi minte îl mai pot opri. Ba mai mult, a mai spus că nu are nevoie de dreptul internaţional şi că nu e în interesul său să rănească oamenii. Alături de liderul de la Casa Albă este, în permanenţă, vicepreşedintele JD Vance.

"Rolul meu va fi să fac tot ce îmi va cere preşedintele. În fiecare zi sau aproape în fiecare zi conduc întâlnirea cu principalii oficiali ai Casei Albe pentru a discuta paşii următori şi pentru a ne asigura că Venezuela rămâne stabilă. Şi, aşa cum ne-a cerut preşedintele, pentru a ne asigura că noul guvern venezuelean chiar ascultă Statele Unite şi face ceea ce este necesar pentru interesele noastre naţionale", a declarat JD Vance.

Senatul american îi pune însă piedici lui Trump. Senatorii au aprobat o rezoluţie care îl obligă pe preşedinte să obţină acordul Congresului, înainte de a lansa noi acţiuni militare împotriva Venezuelei.

Republicanii care au votat pentru rezoluţie au spus că sunt îngrijoraţi de declaraţiile lui Trump conform cărora ar conduce Venezuela şi că nu vor să vadă trupe americane desfăşurate pe teren acolo. Totuşi, rezoluţia nu are prea multe şanse să fie adoptată oficial.

Asta pentru că trebuie să treacă şi de Camera Reprezentanţilor, dominată de aliaţii lui Trump. De asemenea, însuşi preşedintele ar putea să o blocheze prin veto.

În plus, Donald Trump spune că Venezuela va preda Statelor Unite 50 de milioane de barili de petrol, în valoare de 2 miliarde de dolari.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰