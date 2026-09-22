Nicușor Dan, întrebat dacă l-a desemnat pe Mureșan din răzbunare. Ce spune despre depunerea mandatului

Președintele Nicușor Dan a respins, marți, la New York, ideea că a făcut desemnarea lui Siegfried Mureșan din răzbunare. El a precizat că a răspuns afirmativ unei propuneri și că, atunci când răspunzi afirmativ, nu poate să fie vorba despre răzbunare. De asemenea, el a declarat, despre depunerea mandatului de către Mureșan, după anunțul că PSD nu îl votează, că își dorește ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă.

Şeful statului a fost întrebat şi de ce nu l-a sunat şi pe preşedintele Partidului Naţional Liberal când a decis să îl anunţe pe Siegfried Mureşan ca premier desemnat.

"Ne întâlnisem în acea zi şi cu preşedintele PNL şi cu preşedintele USR şi cu domnul Hunor de la UDMR şi mi-au spus că au o propunere şi eu am sunat acea propunere", a răspuns şeful statului.

El a respins şi percepţia dinspre unii liberali, că ar fi făcut această nominalizare din răzbunare.

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"Păi, staţi o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare", a spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Îmi doresc ca Mureşan să convingă o majoritate

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la New York, ce îi recomandă premierului desemnat, Siegfried Mureşan, după ce Kelemen Hunor a declarat că dacă totuşi acesta nu va reuşi să strângă o majoritate, ar trebui să-şi depună mandatul.

"Eu am desemnat un prim-ministru şi, aşa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă, bineînţeles, un guvern care să păstreze direcţia pro-occidentală şi să păstreze obligaţiile pe care România şi le-a luat, inclusiv în ceea ce priveşte traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun şi, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în faţa Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluţie care să treacă de votul Parlamentului", a precizat Nicuşor Dan.

El nu a vrut să spună ce greşeli nu ar dori să repete premierul desemnat Siegfried Mureşan, după ce a spus, în trecut, că guvernul a făcut şi greşeli.

"Eu am vorbit general şi aţi văzut că nu am făcut niciodată evaluări ale activităţii guvernului, pentru că nu cred că e treaba mea să o fac. Toată lumea face greşeli. Eu am făcut greşeli. Am făcut greşeli ca primar. Haideţi să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităţilor", a completat şeful statului.