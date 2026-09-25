Siegfried Mureşan vrea o reformă a serviciilor secrete. Control civil mai mare şi restricţii pentru directori

Siegfried Mureşan urmează să anunţe sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare prin care speră să convingă partidele să se coalizeze în jurul său şi să obţină voturile din Parlament necesare învestirii.

Programul premierului desemnat are 28 de puncte, ultimul dintre ele fiind despre o reformă completă a serviciilor de informaţii. Conform programului de guvernare al lui Mureşan, directorii şi adjuncţii din serviciile secrete vor avea mandate limitate, vor avea restricţii clare după ieşirea din sistem, iar controlul civil, prim comisiile parlamentare, va fi mai riguros.

"Mandate limitate pentru conducerea serviciilor: directorii și adjuncții pot exercita cel mult două mandate, fără a depăși opt ani în total, pentru a preveni rețelele de fidelitate personală și feudele instituționale care supraviețuiesc oricărui guvern. Restricții după încetarea activității: timp de zece ani de la ieșirea din sistem, ofițerii rezerviști nu pot ocupa funcții în presă, în justiție și în conducerea instituțiilor publice, timp de cinci ani nu pot candida și nu pot ocupa funcții politice, iar timp de zece ani depun declarații de avere anuale, publice. Întărirea controlului civil: comisiile parlamentare de control primesc acces real la bugete și operațiuni, activitatea lor devine transparentă, evaluarea anuală a serviciilor se face de experți independenți, iar rapoartele anuale ale serviciilor se dezbat efectiv în Parlament", se arată în programul de guvernare pregătit de Siegfried Mureşan.