Haosul politic continuă şi e departe de un deznodământ Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-l retragă pe Siegfried Mureşan, potrivit surselor Observator. Social democraţii ar putea susţine un guvern condus de un premier tehnocrat, dar din care să facă parte și miniștrii lor. Între timp, premierul desemnat caută voturi ca să treacă de Parlament.

A trecut exact o săptămână de la nominalizarea premierul, dar între Siegried Mureşan şi Sorin Grindeanu nu a avut loc nicio întâlnire.Şi nici nu se anunţă una curând. Asta deşi premierul desemnat depinde de PSD ca să treacă de Parlament.

"Eu sunt deschis. Zilele următoare nu o să fiu în Bucureşti, dar colegii mei sunt dacă se doreşte a se discuta pe programul de guvernare nu pe ceea ce am văzut ieri. Eu nu alerg şi PSD nu aleargă după Siegfried Mureşan şi echipa domniei sale", a transmis Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat a vorbit doar la telefon cu liderul social democraţilor si i-a trimis liniile directoare ale programului de guvernare. Planul său are 28 de direcţii. În plină criză economică, Sigefried Mureşan promite că nu va mări taxele şi impozite, ca va indexa pensiile şi salariile în 2027 şi are chiar în plan să scadă TVA de la 21 la 19 la sută.

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"Domnul Grindeanu şi cu mine nu ne-am înţeles să avem o anumită întâlnire, la o anumită oră, la un anumit loc. Uu nu comand lui Grindeanu la ce oră şi unde să ne întâlnim, cum nici domnia sa nu imi comandă mie unde şi la ce oră să ne întâlnim. Sunt sigur că vom reuşi să stabilim de comun acord ca două persoane civilizate", a spus Sigefried Mureşan.

Potrivit surselor Observator, pentru PSD condiţia de a face parte din guvern nu e suficientă ca să susţină Cabinetul Mureşan.

Reporter: Mai există vreo posibilitate ca PSD să voteze cabinetul Siegfried Mureşan săptămâna viitoare?

Grindeanu: La modul cum se comportă, dvs ce credeţi? Eu nu văd că există această posibilitate sau este una extrem de redusă. Modul în care alegi să tratezi pe cei de la care aştepţi voturi înseamnă că domnia sa nu îşi doreşte să fie prim-ministru, domnia sa îşi doreşte să facă un joc politic cum a făcut şi peste vară.

Jocurile polititce ne-ar putea pune în pericol de retragardare a ratingului de ţară. Reprezentanţii Standard & Poors tocmai au venit în România pentru a evalua situaţia.

"Există acest risc. Avem de explicat probleme legate de instabilitate, dar pe de altă parte avem argumente puternice că execuţia României este în traiectorie", a spus Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor.

Siegfried Mureşan vrea să depună maine în Parlament lista cu miniştri şi programul de guvernare.

Liberalii ar urma să primească şapte portofolii, USR şase, iar alte trei ar reveni UDMR. Fiecare partid păstrează ministerele pe care le are în prezent, cel mai probabil şi miniştrii. Aşa că negocierile s-au mutat pe portofoiile pe care le au avut social democraţii.

Liberalii vor Energia, Ministerul Sănătății sau Ministerul Justiției. Portofoliul de la justiţie ar fi dorit şi de USR, precum şi transporturile. Siegfrief Mureşan vrea doar 3 vicepremieri şi mai puţini secretari de stat.

Dacă guvernul Mureşan nu obţine majoritate, adică 233 de voturi, preşedintele Nicuşor Dan va face cel mai probabil o nouă nominalizare, spune că nu vrea alegeri anticipate.