Siegfried Mureşan a anunţat că va prezenta sâmbătă, 26 septembrie, programul de guvernare cu care speră să treacă de votul Parlamentului. Programul propus de premierul desemnat are 28 de puncte.

Siegfried Mureşan, program de guvernare în 28 de puncte: vrea reducerea numărului de parlamentari - Facebook/ Siegfried Muresan

Siegfried Mureşan va merge în Parlament cu un program de guvernare în 28 de puncte. Printre cele mai importante vizează reforma administraţiei locale şi centrale, reforma companiilor de stat, legea salarizării sau reforma serviciilor de informaţii. Evident, domenii precum Energie, Sănătatea, Agricultura sau Justiţia nu puteau lipsi de pe agenda premierului desemnat.

Programul lui Siegfried Mureşan

Reforma Administrației Centrale și Locale

Companii de stat

Stimularea economiei și a muncii

Ajutoare de stat și campioni regionali

Energie

Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii

Finanțe publice echilibrate, stat corect cu contribuabilii

Legea salarizării unice

Analiza și prioritizarea proiectelor de investiții

Sănătate

Finalizarea reformei pensiilor speciale

Justiție și stat de drept

Reziliență democratică și coeziune socială

Digitalizarea și inteligența artificială în stat

România pro-europeană și transatlantică

Educație și cercetare – învățământ preuniversitar

Agricultură

Transporturi și infrastructură

Dezvoltare, lucrări publice și administrație

Fonduri europene

Mediu, ape și păduri

Muncă, locuire și protecție socială

Cultură

Afaceri interne și siguranță publică

Apărare

Culte și minorități naționale

Diaspora și românii de pretutindeni

Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații

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În ceea ce priveşte reforma administraţiei centrale şi locale, Mureşan şi-ar dori reducerea cu 13% a numărului de parlamentari şi maxim 3 secretari de stat per minister. De asemenea, ar vrea comasări de agenţii şi instituţii şi un departament digital centralizat în subordinea premierului. Reducerea personalului din structurile de stat, o directivă clară a guvernului Bolojan, se regăseşte şi în programul lui Siegfried Mureşan.

La nivelul Capitalei, Mureşan şi-ar dori ca domenii precum urbanismul, transportul public, educația sau sănătatea să fie transferate din responsabilitatea primăriilor de sector, în responsabilitatea Primăriei Capitalei.