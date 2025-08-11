Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

- Sindicaliștii din Educație amenință iar că vor boicota începutul anului școlar, după întâlnirea cu Bolojan - Arhivă

Sindicaliştii din Educaţie protestează şi luni, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David. Acţiuni de pichetare vor avea loc şi în zilele de marţi şi miercuri.

Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua

Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. "Vom boicota începutul anului şcolar", au transmis liderii sindicali.

Articolul continuă după reclamă

Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursuzile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui. Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰