Sicriul electric pe roţi, în care o femeie de 51 de ani şi-a pierdut viaţa, este un pericol pe şosele. Dincolo de faptul că micro-autoturismul poate fi condus şi fără permis, încă de la 16 ani, el nu respectă normele de siguranţă pe care legislaţia le impune producătorilor de maşini. Este construit din materiale inflamabile, prinse pe un schelet de metal mai subţire decât cadrul unei biciclete. Pentru că riscurile depăşesc beneficiile, asiguratorii se feresc să încheie poliţe CASCO pentru ele.

Modelul vehiculului electric care a ars ca o torţă ieri pe o şosea circulată din Bucureşti este prezentat de dealeri drept o alternativă practică, ieftină, perfectă pentru deplasări scurte. Asul din mâneca vânzătorilor e, desigur, faptul că nu ai nevoie de permis pentru a o conduce. Mare grijă, însă! Bateria amplasată sub scaune şi scheletul metalic subţire nu oferă protecţie celui care se urcă în ea. O simplă tamponare poate fi daună totală. Sau, cum s-a întâmplat ieri, nici nu e nevoie de un accident ca să se ajungă la pierderi de vieţi.

Asiguratorii refuză să încheie poliţe CASCO pentru astfel de micro-maşini electrice

"Trebuie sa stim cum functioneaza bateria, fiind vorba despre o baterie care se incarca electric. Trebuie sa fim foarte atenti la priza, la cablul de incarcare, daca se incalzeste, daca bateria se incalzeste, daca in interiorul masinii apare un miros chimic", a declarat Jean Teodorescu, profesor de legislaţie rutieră. Acesta este şi motivul pentru care mulţi asiguratori refuză să încheie poliţe CASCO pentru astfel de micro-maşini electrice. "Paradoxul e urmatorul, la aceste tipuri de vehicule, polita rca este mai ieftina, fata de alte tipuri de autovehicule, in schimb, daca discutam de CASCO, asiguratorii se feresc sa acopere riscul de incendiu pentru ca este un risc foarte mare", a declarat Marius Constantinescu, senior broker de asigurare.

La volan era un bărbat de 57 de ani, iar în dreapta sa, soţia. Şoferul a reuşit să iasă la timp din mingea de foc, însă soţia sa a rămas captivă în interior, cel mai probabil din cauza uşii dreapta, care a rămas blocată. Nimeni nu se putea apropia de vâlvătaie. Proprietarii celorlalte trei maşini avariate în incendiu vor deschide dosare de daună pentru a-şi putea recupera pagubele. Şoferul de 57 de ani este încă la spital. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere, în timp ce pompierii fac cercetări pentru a stabili exact din ce cauză a luat vehiculul foc în mers.

Denisa Dicu

