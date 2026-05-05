Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR a trecut. A fost adoptată cu 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate. Guvernul Bolojan a căzut.

de Marius Gîrlaşiu

la 05.05.2026 10:15
Guvernul Bolojan a picat. Surse: PNL rupt în două. Oferta PSD pentru tabăra anti-Bolojan din PNL
05.05.2026, 17:13

Surse: PNL a votat pentru menținerea rezoluţiei de a nu mai guverna cu PSD

Potrivit surselor Observator, PNL a votat rapid pentru menținerea rezoluției de acum o lună. Este vorba despre rezoluția prin care au decis că PNL nu va mai guverna cu PSD dacă moțiunea trece. Rezoluția a fost adoptată, cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri.

Bolojan a propus retragerea în opoziție, conform sursei citate.  Amintim că Biroul Politic Național al PNL s-a reunit de la ora 17:00, în format extins, pentru a stabili dacă partidul trece în opoziție sau încearcă să rămână la guvernare, după demiterea Guvernului Bolojan.

05.05.2026, 17:08

Raluca Turcan îl susține pe Ilie Bolojan și cere liberalilor să se delimiteze total de PSD

Președintele organizației județene PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat că actuala criză politică are "un singur responsabil", respectiv Partidul Social Democrat (PSD), și a cerut o delimitare totală a liberalilor față de social-democrați. "Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe", a scris Raluca Turcan, pe pagina de Facebook.

Potrivit acesteia, răsturnarea Guvernului nu reprezintă "un simplu joc politic", ci "o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică - este plătită de oameni." Turcan susține că un partid "care își dărâmă propria guvernare nu mai are credibilitate. Nu mai poate fi partener de dialog, nu mai poate garanta stabilitate, nu mai poate pretinde că acționează în interes public. Cu astfel de actori politici, orice construcție devine imposibilă.

În acest context, ea a cerut o poziție fermă a PNL, de delimitare "totală de PSD". "În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun", a subliniat liderul liberal.

Totodată, Raluca Turcan și-a exprimat susținerea "fără rezerve" pentru Ilie Bolojan, despre care a afirmat că reprezintă "direcția de care este nevoie". "Ilie Bolojan reprezintă direcția de care avem nevoie: seriozitate, disciplină administrativă, reformă reală. Nu este doar liderul PNL, este un reper de responsabilitate într-un moment dominat de oportunism. PNL trebuie să fie la fel de clar: fără compromisuri cu cei care au generat această criză. Fără negocieri care trădează încrederea oamenilor. Fără jumătăți de măsură", a mai declarat Raluca Turcan.

Vlad Gheorghe: România are nevoie de o alianță reformistă condusă de Ilie Bolojan

Vlad Gheorghe, consilier onorific al prim-ministrului, apreciază că România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Bolojan. "România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan. Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură. Este datoria noastră să ne unim și să construim o Alianța Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât și de participarea la alegeri", a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.

05.05.2026, 17:03

Gheorghe Falcă (PNL) cere delimitarea totală de PSD: Cum să mai stai la masă cu ei după ce ai fost scuipat?

Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, cere "delimitarea totală de PSD" în această legislatură şi spune că nu înţelege cum unii colegi din partid, "după ce au fost scuipaţi în faţă de cei de la PSD, vor să mai stea la masă cu aceştia". Gheorghe Falcă a declarat, pentru Agerpres, că PNL ar trebui să respecte o decizie luată recent prin care refuză o guvernare cu PSD dacă moţiunea trece.

"PNL a luat, în urmă cu câteva zile, o decizie conform căreia dacă Guvernul va cădea nu o să mai guvernăm cu PSD în această legislatură. Dacă suntem oameni de onoare şi nu o să ne gândim la scaunele noastre de miniştri şi secretari de stat, decizia rămâne valabilă", a spus Falcă.

Liderul liberal a adăugat că nu este de acord cu unii colegi care vor să se păstreze coaliţia de guvernare cu PSD. "Nu înţeleg atitudinea unor colegi care, după ce au fost scuipaţi în faţă de cei de la PSD vor să mai stea la masă cu aceştia. Nu trebuie să mai facem asta în actuala legislatură", a spus preşedintele PNL Arad.

Şi preşedintele PNL Vaslui, Marius Arcăleanu, a declarat că soluţia corectă în acest moment pentru formaţiunea liberală este intrarea în opoziţie. El a acuzat PSD că a dus un joc politic murdar şi a precizat că nu susţine revenirea la guvernare alături de acest partid.

"În acest moment, solu?ia corectă este intrarea în opoziţie. PSD a jucat un joc politic murdar, aşa cum vedem şi la Vaslui, una spune la guvernare şi alta face când trebuie să-şi apere privilegiile şi reţelele de influenţă. Guvernul Bolojan nu a căzut dintr-un accident politic, ci pentru că PSD a ales deliberat să pună interesul de partid deasupra interesului ţării. Mai grav, PSD a dărâmat un guvern pro-european alături de AUR, un partid aflat în contradicţie cu direcţia europeană şi euro-atlantică a României. Prin această asociere, PSD legitimează AUR, iar AUR ajunge să servească exact sistemul pe care pretinde că îl combate. Regula democratică este simplă, cine dă jos un guvern trebuie să fie capabil să construiască unul. PSD şi AUR trebuie să spună ce majoritate propun şi ce program de guvernare susţin. Dacă nu pot face acest lucru, atunci trebuie să îşi asume integral răspunderea pentru criza politică pe care au creat-o", a declarat Marius Arcăleanu.

05.05.2026, 16:58

Rareș Bogdan: Nu trebuie să luăm decizii în seara asta la nervi şi emoţie

Rareș Bogdan a sosit la ședința PNL cu același discurs ca Hubert Thuma, Cătălin Predoiu și Nicoleta Pauliuc.

"Să fim responsabili, să ne gândim la România, să întrebăm toți liderii județeni dacă vor în opoziție", a transmis el, adăugând că liberalii "nu trebuie să ia decizia în seara asta, la nervi și la emoție". 

05.05.2026, 16:20

Surse: Oferta PSD pentru tabăra anti-Bolojan din PNL

PSD le-ar fi trimis liberalilor o ofertă, au declarat pentru Observator surse politice din PNL.

PSD ar fi gata să renunțe la rocada guvernamentală și să accepte un premier PNL până în 2028, dacă liberalii îl trădează pe Bolojan și refac coaliția.

05.05.2026, 16:13

PNL rupt în două după moţiune: cine vrea retragerea în opoziţie şi cine continuarea guvernării cu PSD

Potrivit surselor Observator, Ilie Bolojan va propune în ședința PNL, care începe de la ora 17:00, ca partidul să se retragă în opoziție și, prin urmare, să nu mai facă guvern cu PSD. Printre vocile cele mai importante din partid care susțin acest scenariu de retragere în opoziție sunt primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, și președintele Senatului, Mircea Abrudean. Aproximativ 70% dintre liderii județeni ar fi de acord cu acest scenariu, conform surselor citate.

Tabăra lui Hubert Thuma, anti-Bolojan, care are susţinerea a aproximativ 10 lideri judeţeni, va propune un mandat deschis de negociere, adică să rămână deschisă varianta reconcilierii între PSD și un alt premier liberal.

Printre liderii liberali care susțin acest scenariu sunt senatoarea Nicoleta Pauliuc, Cătălin Predoiu şi Adrian Veștea, toţi trei prim-vicepreședinți în PNL, şi deputata Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș. Toţi vor ca PNL să rămână la guvernare cu PSD. Acestora li se adaugă liderii PNL din sudul țării, precum și cei din fosta conducere, precum Lucian Bode și Rareș Bogdan.

05.05.2026, 15:53

Liberalul Adrian Veştea cere şi el ca PNL să rămână la guvernare 

"L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români.

După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea . Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni.

Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.

Am văzut România de jos în sus - din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră", a transmis Adrian Veştea pe Facebook.

05.05.2026, 15:52

Grindeanu îi cere lui Bolojan să demisioneze și din funcția de premier interimar

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment, chiar dacă este interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor.  "Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze, în acest moment, din funcția de prim-ministru, chiar dacă este interimar, pentru că vorbim de un vot covârșitor", a spus Grindeanu la Parlament. "Mi-aș dori ca, rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție și să mergem înainte”, a mai spus liderul PSD.

Grindeanu a precizat că PSD nu va susține guverne minoritare. "Eu nu vreau și nu o să ies din ceea ce v-am spus și până acum. Așa cum am făcut apel la ceilalți colegi din Parlament, de la alte partide politice, să încerce să se ocupe de partidele lor, nu o să auziți de la mine să dau lecții celor de la PNL sau sfaturi celor de la USR. Este treaba domniilor lor să-și decidă viitorul politic. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD-ului și spun următorul lucru: PSD-ul este dispus rapid la găsirea unei soluții, că îmi doresc să avem rapid un guvern și că toate opțiunile sunt deschise", a subliniat Grindeanu.

05.05.2026, 15:51

Predoiu, după căderea Guvernului: "Ar fi trebuit să se negocieze până când se cădea sub masă"

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, a reacționat după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că soluția nu este benefică pentru România și că negocierile ar fi trebuit să continue până la epuizare. Cătălin Predoiu a declarat că, în 2025, eforturile politice au fost concentrate pe menținerea României pe direcția euroatlantică și pe construirea unei coaliții de guvernare stabile, realizată cu dificultate.

"În anul 2025 s-a muncit foarte mult în această țară, din punct de vedere politic, pentru a fi păstrată pe un curs euroatlantic, pentru a i se da o șansă de dezvoltare printr-o coaliție la care s-a ajuns cu foarte multă greutate. Această coaliție avea altă misiune. Avea misiunea să garanteze drumul euroatlantic al României, să facă corecțiile necesare la echilibrele macro-bugetare, ceea ce s-a făcut și bine că s-a făcut, și să asigure o dezvoltare, o proiecție de dezvoltare, de investiții și de bunăstare", a declarat Predoiu.

În opinia sa, această direcție s-a pierdut pe parcurs, iar situația politică actuală nu ar fi trebuit să ajungă în acest punct. "Din păcate, pe parcurs, s-a pierdut această misiune. Și în niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România", a mai precizat Predoiu. Predoiu a insistat că discuțiile dintre partide ar fi trebuit continuate până la găsirea unei soluții, invocând o expresie atribuită fostului premier liberal Theodor Stolojan. "Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba fostului premier liberal Stolojan, se cădea sub masă", a adăugat acesta.

05.05.2026, 15:31

Hubert Thuma, rivalul lui Bolojan în partid: Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români

Hubert Thuma, liderul PNL rival al lui Bolojan în partid, a transmis că locul liberalilor este acolo unde se iau decizii pentru români, adică la guvernare. 

"Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni.

Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite.

PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect.

Acest drum trebuie continuat. Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă.

Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod. Respect înseamnă să punem țara înaintea calculelor de partid și exact asta am făcut, exact asta vom face.

Vreau să fie limpede și un alt lucru: PNL își va exercita rolul în deplină colaborare cu Președintele României. Stabilitatea acestei țări nu se construiește din declarații, ci din lucrul împreună al instituțiilor care răspund în fața românilor. Vom susține fiecare pas care apără interesul național, parcursul european al României și încrederea partenerilor noștri.

Propun să nu transformăm un moment politic într-o criză de stat. Cei care au ales calea moțiunii și-au asumat o responsabilitate, noi ne-o asumăm pe a noastră: Să muncim mai departe, cu seriozitate, pentru o Românie care merge înainte.

Locul PNL este acolo unde se iau decizii pentru români. Acolo vom fi. Astăzi, mâine și în perioada care urmează", a transmis Hubert Thuma.

05.05.2026, 15:21

Preşedintele Nicuşor Dan, declaraţii de la 18.00. Liberalii în şedinţă de la 17:00

De la ora 18.00, preşedintele Nicuşor Dan anunţă declaraţii de presă, după demiterea Guvernului.

Amintim că şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins are loc de la ora 17:00.

05.05.2026, 15:20

Ciucu: Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan!

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Capitalei, a transmis că PNL îl susține în continuare pe Ilie Bolojan. "Moțiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează", a scris, marți, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

05.05.2026, 15:18

Reacţia USR: Nu vom permite ca PSD-AUR să întoarcă România în trecut

Miniştrii USR îşi vor continua activitatea până în ziua în care va fi numit un nou guvern, a anunţat marţi preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz. El afirmă, într-o postare pe Facebook, că moţiunea de cenzură a trecut, însă USR nu va permite "ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut".

"Toţi ştim că cele două partide au vrut acelaşi lucru: să oprească reformele, înainte ca reformele să le golească cutiile de pantofi şi să ne scape de pile, relaţii, cumetrii. Lăcomia lor costă şi-i va costa scump pe români. Au plătit deja 36 de ani. Suntem mulţi care suntem scârbiţi şi furioşi. Dar nu avem voie să fim nehotărâţi", transmite Dominic Fritz.

Liderul USR reiterează că formaţiunea nu va negocia formarea unui nou guvern cu PSD şi anunţă că va avea, în cursul zilei, discuţii cu colegii din conducerea partidului.

"Vom rămâne alături de toţi românii care îşi doresc să construim ceva în ţara asta. Cu responsabilitate şi curaj. La bine şi la greu, indiferent de cât de multe piedici ne pun. Miniştrii USR îşi vor continua munca până în ziua în care va fi numit un nou guvern. Aşa cum am decis şi anunţat înainte, nu vom negocia un nou guvern cu PSD. Nu poţi guverna cu un partener care blochează reformele cu o majoritate de rezervă cu AUR în buzunar. Voi avea azi mai multe întâlniri cu colegii din conducerea USR pentru a lua o decizie despre cum apărăm România şi valorile noastre cel mai bine în perioada următoare", precizează liderul USR.

05.05.2026, 15:17

Nicoleta Pauliuc: PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc dă și ea semnale că susține rămânerea la guvernare. A transmis pe Facebook că partidul nu trebuie să confunde demnitatea cu încăpățânarea și consecvența cu rigiditatea.

"Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea.

Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon.

PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură. Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora", a transmis ea. 

05.05.2026, 15:13

Predoiu nu exclude revenirea la guvernare alături de PSD: "PNL ar trebui să rămână la guvernare"

Cătălin Predoiu, ministru de Interne în Guvernul Bolojan, a declarat că PNL ar trebui să rămână la guvernare. Este primul lider liberal care nu exclude o întoarcere la guvernare alături de PSD în ciuda rezoluției adoptate în acest sens de PNL. 

 "PNL trebuie să fie responsabil. Nu trebuie să abandonăm guvernarea. Rezoluțiile pot fi schimbate", a declarat Cătălin Predoiu.  De la ora 17.00 are loc şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins. Potrivit surselor Observator, Predoiu va propune în ședință un mandat deschis: nu opoziție, ci libertate de negociere.

05.05.2026, 14:42

Bursa de la Bucureşti, pe roşu

Bursa de la Bucureşti, pe roşu după demiterea Guvernului Bolojan. Euro a continuat să crească şi în ziua moţiunii şi a atins un nou record. BNR a anunţat un curs de referinţă de 5,2180 lei pentru un euro, cel mai mare nivel din istorie. Pe piaţa interbancară, după ce votul s-a încheiat şi rezultatele au fost anunţate, euro se situa la 5,23 lei.

05.05.2026, 14:40

05.05.2026, 14:37

Cătălin Predoiu, declaraţii după demiterea guvernului Bolojan

"Nu merita PNL și Bolojan această moțiune. Trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre. Trebuie să analizăm și PNL trebuie să aleagă între o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării.

Discutăm dacă ne asumăm responsabilitatea guvernării. Trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. O nominalizare primește răspuns politic de la partid", a declarat Cătălin Predoiu.

 

05.05.2026, 14:23

Aplauze în Parlament după adoptarea moţiunii

Au fost prezenţi 431 de parlamentari, dintre care 288 au votat. Dintre aceste voturi, 281 au fost "pentru", 4 "împotriva" şi 3 anulate. 

05.05.2026, 14:18

Surse: Liberalii vor discuta scenariile după demiterea Guvernului

La ora 17:00, liberalii se vor reuni în şedinţă unde vor discuta două scenarii: opoziţie sau guvern minoritar cu premier PNL, dar tabăra anti-Bolojan va cere reconcilierea cu PSD, potrivit surselor Observator. 

05.05.2026, 14:05

Moţiunea anti-Bolojan a trecut

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD-AUR a trecut. A fost adoptată cu 281 de voturi "pentru", 4 "împotriva" şi 2 "anulate".

05.05.2026, 14:03

Votul s-a încheiat

Votul pe moţiunea anti-Bolojan s-a încheiat. Urmează ca voturile să fie numărate.

05.05.2026, 13:32

Grindeanu: Am votat cu sete

05.05.2026, 13:29

Euro urcă la 5,2320 pe piața interbancară

Între timp, euro urcă la 5,2320 pe piața interbancară și continuă trendul ascendent, pe fondul zvonurilor privind iminența căderii Guvernului Bolojan, la moțiunea de cenzură votată acum în Parlament.

05.05.2026, 13:24

Partidele au oameni cu liste şi se bifează cine a votat

Cei din PNL, USR și UDMR sunt prezenți, dar nu votează. Toate partidele au oameni cu liste în față și bifează cine a votat.

05.05.2026, 13:13

A început votul pe moţiune

A început votul moţiunii de cenzură, iniţiată de PSD-AUR, după dezbaterile din plen. Demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, dar pentru a trece sunt necesare 233 de voturi. 

 

05.05.2026, 13:06

Grindeanu, dezlănţuit la adresa lui Bolojan

"Inițial n-am vrut să iau cuvântul, pentru că eu cred că există viață după această moțiune. Baroni? vreți să vorbim de banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu e vorba de bani europeni? Vreți să vorbim de aerportul din Oradea? Să verificați câți bani sunt pe cursele subvenționate de la Oradea la Varșovia.

Selecțiile de la companiile de stat: la energie în ultimii 10 ani PSD a fost 10 luni, în rest dvs de la PNL. La Energie selecțiile au fost întoarse majoritatea când era un reprezentant al PNL. La Transporturi au fost întoarse când pupilul dvs Foghiș care acum este la SAPE cu 50.000 de lei pe lună și celălalt domnul Florin Barbu. Acestea au fost selecțiile întoarse de Comisia Europeană", a declarat Grindeanu, în plen.

05.05.2026, 13:02

Euro atinge un nou maxim istoric

Primele reacţii ale pieţei în timpul dezbaterilor privind moţiunea anti-Bolojan. Bursa a trecut pe roşu, leul s-a prăbuşit. Asfel, euro atinge un nou maxim istoric: 5,2180 lei, potrivit cursului oficial BNR.

05.05.2026, 12:54

POT votează pentru demiterea lui Bolojan. Ultimele calcule

Anamaria Gavrilă anunță că aleșii POT votează moțiunea la vedere pentru demiterea lui Bolojan. Alegătorii POT vor ca acest guvern să fie demis, pentru ca "exterminatorii României" - USR - să plece, a transmis ea.

Ultimele calcule

În acest caz, teoretic, moțiunea ar trebui să treacă: PSD are 129, AUR are 90, PACE are 12, SOS - 15, plus POT și la minorități. Aproape jumătate dintre cei 17 deputați ai minorităților vor vota pentru, potrivit surselor Observator

05.05.2026, 12:45

Euro a depășit din nou 5,2 lei, pe piata interbancară

Euro a depășit din nou 5,2 lei, pe piaţa interbancară, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură.

05.05.2026, 12:44

Preşedintele PNL Olt, către PSD şi AUR: Atenție când faceți partajul, vă veți certa pe cutiile de pantofi

Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a ţinut un discurs în cadrul dezbaterii moţiunii de cenzură în plenul Parlamentului, în care le-a urat partidelor PSD şi AUR "succes în cumetrie". Făcând aluzie la şeful ARR, Cristian Anton, care ţinea jumătate de milion de euro în cutii de pantofi, el le-a urat celor două formaţiuni să fie foarte atente la partaj, căci se vor "certa pe cutiile de pantofi”.

"Până și patronul Louboutin se întreabă: 'Bă, oameni buni, care e venitul minim în România?' [...] Că are numai clienți din România" şi-a început discursul în plen preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu.

"Ăștia sunt pesediștii care plâng pe umerii românilor, iar ei, la guvernare de 35 de ani, vor toate agențiile statului" a continuat Ştirbu.

Mai apoi, Ştirbu l-a ironizat pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu:

"Domnule Grindeanu, dumneavoastră aveți ceva în comun cu dl. Bolojan. Amândoi, când ați fost prim-ministru, ați scos lumea în stradă: pe dumneavoastră să vă trimită acasă, pe Bolojan să îl susțină"

La final, preşedintele PNL Olt a făcut aluzie la cazul şefului Autorităţii Rutiere Române, Cristian Anton, care lucra pe cinci funcţii diferite în acelaşi timp şi a fost prins cu 350.000 de euro în cutii de pantofi.

"Vă urez succes în cumetria PSD-AUR. Mare atenție când faceți partajul, că vă veți certa pe cutiile de pantofi" a încheiat deputatul Gigel Ştirbu.

05.05.2026, 12:33

Liderul minorităţilor: Mâine trebuie să revenim la masa coaliției

Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian, anunță că minoritățile votează la liber, cum vor dori, și a transmis că de mâine trebuie să revenim la masa coaliției. "În afara acestui nucleu PSD-PNL nu vreau să mă gândesc".

05.05.2026, 12:29

Simion: Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum

"Astăzi are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan și imaginea e una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie. Nicușor Dan alege azi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită.

 

Nu a fost ușor, a fost Nicușor. O coaliție cere capul lui Moțoc. Noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători. Minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat aţi dat-o voi în decembrie 2024. 

Am auzit despre moțiuni verzi și uscate, că e cel mai mare tun financiar. Tunul financiar a însemnat achiziția a 120 de milioane de vaccin. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. Ați avut 5 premieri.

În schimb ați luat de la mame, pensionari, de la categoriile vulnerabile. Este timpul ca prin votul de azi în Parlament ca vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională", a declarat George Simion.

05.05.2026, 12:09

Bolojan, aplaudat de PNL, USR și UDMR și huiduit de suveraniști

05.05.2026, 12:00

Bolojan, către PSD: Nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți?

"Păi nu le-am hotărât pe toate împreună? Cât sunteți de ipocriți? Oameni care locuiesc în penthouse-uri vin și plâng pe umerii românilor. Oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente. Plătim nota de plată pentru ceea ce s-a întâmplat în 2023 și 2024.

Ați văzut ca moțiunea să vină când oamenii sufereau? Nu. Moțiunea a venit când le-a crăpat măseaua. M-aș fi dat la o parte dacă aș fi văzut vreun plan. Eu pot să plec. Dar vă întreb: aveți vreun plan? Cum va arăta România de mâine?

(...) PSD legitimează acum AUR. Aprinderea luminii are un rol în Parlament. PSD și AUR au oficializat colaborarea. Nu mai puteți stinge lumina. Nu se va mai întâmpla asta. Voi lupta până la capăt pentru reforme, pentru România.

Mulțumesc tuturor românilor pentru efortul făcut în această perioadă. Dumnezeu să aibă în pază România", a declarat Bolojan în plenul Parlamentului.

La finalul discursului din Parlament, Ilie Bolojan a fost aplaudat de PNL, USR și UDMR și huiduit de suveraniști.

05.05.2026, 11:51

PSD a împărţit în sală pliante cu "echipa de căpușe" a lui Bolojan

În sală se împart pliante cu "echipa de căpușe" a lui Bolojan. Parlamentarii se uită pe ele, unii le aruncă.

05.05.2026, 11:40

PSD, AUR și POT au voturile pentru a trece moțiunea, dar "meciul" încă se joacă

Grupurile parlamentare PNL au decis în ultima clipă să rămână în sală în momentul votului, vor sta în bănci și vor spune "prezent, nu votez". Asta după ce ieri au stabilit să părăsească sala. În ciuda calculelor pe hârtie, moțiunea se joacă. Se fac presiuni uriașe asupra neafiliaților, potrivit surselor Obsrevator.

05.05.2026, 11:38

Discursul lui Bolojan în plen

"Am ascultat această moțiune care face vobire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică mai ales din partea celor de la PSD. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în Guvern? dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruține să semnez așa ceva

Acum 10 luni am venit într-o situație dificilă să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar. România venea din 2024 cu cel mai mare deficit. Nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns aici pentru că Guvernele anterioare au ignorat reformele", a declarat Bolojan în plenul Parlamentului. 

"Unii dintre cei care semnează moțiunea știu ce au lăsat, că au fost la guvernare. Dar PSD nu a vrut să-și asume funcția de premier, au calculat că vor avea doar avatnajele guvernării. Am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țară, cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost în 10 luni am făcut câteva lucruri și trebuie să le mulâumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că e un rezultat de echipă.

Am redus deficitul la 7,9% din PIB, am recâștigat încrederea piețelor. AM promis ordine în finanțe și asta am făcut. Pentru prima dată șefii de la Vamă și ANAF nu au ma fost numiți politic. Investițiile anul acesta sunt 165 de miliarde. Sigur, o parte importantă sunt fonduri europene, dar sunt 8% din PIB. Am renegociat PNRR, nu a fost o treabă ușoară".

"Am adoptat reforma pensiilor magistraților. Toți o cereau dar nici un guvern nu s-a legat de acest subiect, iar când coborai la briefing să prezinți subiectul coborai singur, că inițiatorii nu voiau. Am venit cu reducerea de 10% în administrație, am făcut-o cu mare greutate, cu frâna de mână trasă.

Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. A venit războiul din Golf și moțiunea. Moțiunea e mincinoasă, cinică și artificială. Se bazează pe date care nu sunt reale și pare că a fost scrisă de oameni care parcă nu au fost la guvernare. E cinică, pentru că nu ține cont de contextul dificil".

05.05.2026, 11:31

Urmăriţi aici LIVE dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură

05.05.2026, 11:20

Şoşoacă l-a huiduit pe Bolojan

Ilie Bolojan a fost huiduit de Diana Şoşoacă la sosirea în Parlament. 

 

05.05.2026, 11:16

Liberalii împart un "decalog" tuturor parlamentarilor

"Facem un apel către colegi să nu arunce ţara în aer şi le vom trimite un material. Sunt presiuni, eu am venit doar să vă anunţ. PNL are un preşedinte, liderii vor rămâne lăngă preşedinte", a declarat Gabriel Andronache, cel care împarte "decalogul" în plen, potrivit surselor Observator.

05.05.2026, 11:08

Grupurile PNL rămân în sală

Grupurile PNL rămân în sală pe timpul votului. Decizia a fost luată în ultimul moment, potrivit surselor Observator. În sală sunt prezenţi 402 parlamenari.

05.05.2026, 11:02

Senatorii Liviu-Iulian Fodoca și Ștefan Borțun, la moțiune "ca la nuntă": trandafiri roșii și galbeni în piept

Senatorul PACE Liviu-Iulian Fodoca, intrat în Parlament pe listele POT şi care a anunțat că nu votează moțiunea, a venit în Parlament "ca la nuntă", cu trandafiri roșii și galbeni în piept. La fel şi Ștefan Borțun. 

 

05.05.2026, 10:59

Partidul condus de Diana Șoșoacă a anunțat că votează moțiunea PSD-AUR

SOS, partidul condus de Diana Şoşoacă a anunțat, marţi, că votează moțiunea PSD-AUR, iar votul va fi la vedere. 

SOS are 15 parlamentari. Cu voturile PSD și AUR s-ar strange 234 de voturi în favoarea moțiunii de cenzură. Ca să treacă moțiunea e nevoie de 233 de voturi.

05.05.2026, 10:53

A început ședința plenului reunit

A început dezbaterea moțiunii de cenzură, iniţiată de de PSD și AUR, în plenul Parlamentului. Demersul a fost semnat de 254 de parlamentari, dar pentru a trece sunt necesare 233 de voturi. 

05.05.2026, 10:47

Guvernele postdecembriste demise prin moţiuni

Al 72-lea premier din Istoria României, Ilie Bolojan, se confruntă, marţi, cu o moţiune de cenzură care a strâns deja numărul de semnături necesare demiterii sale.

Emil Boc: primul guvern demis

Guvernul Emil Boc I a fost învestit la 22 decembrie 2008 şi a fost demis prin moţiune de cenzură la 13 octombrie 2009, după 295 de zile de mandat. Moţiunea "11 împotriva României" a fost iniţiată de PNL şi UDMR şi a trecut cu 254 de voturi pentru şi 176 împotrivă, cu sprijinul PSD, care tocmai ieşise de la guvernare. Boc a rămas apoi o figură centrală în PDL şi a revenit ulterior la conducerea Guvernului, ceea ce arată că o moţiune nu înseamnă neapărat sfârşitul carierei politice.

Mihai Răzvan Ungureanu: mandatul record negativ

Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu a fost învestit la 9 februarie 2012 şi demis la 27 aprilie 2012, după doar 78 de zile, ceea ce îl face cel mai scurt mandat postdecembrist. Moţiunea "Opriţi guvernul şantajabil. Aşa nu, niciodată!" a trecut cu 235 de voturi pentru, peste pragul necesar de 231 de voturi, într-un moment de maximă tensiune politică. După cădere, cabinetul a continuat ca executiv interimar timp de 10 zile, până la învestirea noului guvern.

Sorin Grindeanu: răsturnat de propriul partid

Guvernul Sorin Grindeanu a fost învestit la 4 ianuarie 2017 şi a căzut la 20 iunie 2017, după 167 de zile de mandat. Moţiunea de cenzură a fost un caz neobişnuit, fiind iniţiată de PSD şi ALDE, adică de aceeaşi zonă politică ce susţinuse guvernul la început. Votul final a fost de 241 pentru şi 10 împotrivă, iar după demitere Grindeanu a părăsit executivul, episodul rămânând unul dintre cele mai spectaculoase conflicte interne ale PSD.

Viorica Dăncilă: pierdere la limită

Guvernul Viorica Dăncilă a fost învestit la 29 ianuarie 2018 şi demis la 10 octombrie 2019, după aproximativ 645 de zile în funcţie. Moţiunea a trecut cu 238 de voturi pentru din 245 valabil exprimate, la un prag necesar de 233 de voturi, ceea ce arată o victorie parlamentară clară, dar nu zdrobitoare. Demiterea a fost susţinută de o coaliţie largă a opoziţiei, inclusiv PNL, USR, PMP, UDMR şi Pro România, alături de parlamentari neafiliaţi şi o parte din minorităţi.

Ludovic Orban: dărâmat după asumare

Guvernul Ludovic Orban I a fost învestit la 4 noiembrie 2019 şi demis la 5 februarie 2020, după 94 de zile. Moţiunea a trecut cu 261 de voturi pentru şi 139 împotrivă, după ce executivul îşi asumase răspunderea pe proiectul legat de alegerea primarilor în două tururi. Acesta este singurul guvern post-1989 demis prin moţiune depusă ca reacţie directă la asumarea răspunderii, iar Orban a continuat ulterior să joace un rol important în politica liberală.

Florin Cîţu: record de voturi pentru schimbare

Guvernul Florin Cîţu a fost învestit la 23 decembrie 2020 şi demis la 5 octombrie 2021, după 286 de zile. Moţiunea a strâns 281 de voturi pentru şi 0 împotrivă, cel mai mare scor favorabil obţinut vreodată de o moţiune de cenzură împotriva unui guvern românesc. Demiterea a venit pe fondul crizei din coaliţia PNL-USR PLUS-UDMR, după revocarea ministrului Justiţiei Stelian Ion şi disputa legată de programul "Anghel Saligny". Pentru moţiunea de cenzură împotriva lui Florin Cîţu, au votat inclusiv parlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor.

05.05.2026, 10:40

Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade

Dacă moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan este adoptată, România intră într-o perioadă de tranziție guvernamentală. Executivul rămâne la conducerea administrativă curentă, dar fără capacitatea de a lansa politici noi, iar formarea unei noi majorități devine miza principală.

Căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură deschide imediat procedura constituțională pentru formarea unui nou Executiv, dar nu duce automat la alegeri anticipate. Parlamentul votează marți moțiunea de cenzură depusă împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan, iar pentru adoptarea acesteia sunt necesare 233 de voturi ale deputaților și senatorilor. Votul este secret, cu bile.

Primul efect al adoptării moțiunii este retragerea încrederii acordate Guvernului. Potrivit Constituției, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Executivului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură cu votul majorității parlamentarilor.

Ce se întâmplă dacă trece moţiunea

Dacă moțiunea trece, Guvernul este demis politic, însă premierul și miniștrii nu își încetează activitatea în aceeași clipă în sens administrativ. Cabinetul rămâne în funcție până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, dar are atribuții limitate: poate face doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Legea 90/2001 restrânge suplimentar marja de acțiune a unui Guvern aflat în această situație: Executivul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege.

Centrul deciziei se mută apoi la Cotroceni. Președintele României trebuie să consulte partidul care are majoritate absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele parlamentare. În urma acestor consultări, șeful statului desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru. Constituția nu impune un termen exact pentru desemnare imediat după căderea Guvernului, dar stabilește un termen clar după desemnare: candidatul are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Cabinetului.

Noul Guvern trebuie apoi să treacă prin Parlament. Programul de guvernare și lista miniștrilor sunt supuse votului în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Dacă obține majoritatea necesară, Guvernul este numit de președinte, iar membrii Cabinetului depun jurământul. Din acel moment, noul Executiv își intră deplin în atribuții.

Alegerile anticipate nu sunt consecința imediată a moțiunii. Constituția prevede că Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Chiar și în acest caz, dizolvarea Parlamentului este o posibilitate aflată la dispoziția președintelui, nu un automatism constituțional.

Precedentul Guvernului Boc I

În practică, durata depinde de cât de repede se formează o nouă majoritate. După consultările de la Cotroceni, președintele desemnează un candidat pentru funcția de premier, iar acesta are 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului. Dacă încercările eșuează, Constituția permite dizolvarea Parlamentului doar după cel puțin două solicitări de învestitură respinse și după trecerea a 60 de zile de la prima solicitare, dar nici atunci anticipatele nu sunt automate: președintele „poate” dizolva Parlamentul.

Precedentul cel mai important este Guvernul Emil Boc I. Cabinetul Boc a fost demis prin moțiune de cenzură la 13 octombrie 2009, prima moțiune adoptată după 1989, și a continuat să funcționeze interimar până la instalarea noului Guvern, în 23 decembrie 2009. Asta înseamnă aproximativ 71 de zile în care Guvernul demis a rămas în funcție cu atribuții limitate.

În cazul Boc, criza s-a prelungit și pentru că variantele Lucian Croitoru și Liviu Negoiță au fost respinse de Parlament, iar abia după alegerile prezidențiale din decembrie 2009 s-a ajuns la o nouă formulă politică, Guvernul Boc II.

05.05.2026, 10:37

Grindeanu a ajuns în Parlament

Sorin Grindeanu a ajuns la ultima şedinţă a social-democraţilor înainte de votul în plen.

05.05.2026, 09:51

Turcan: Moțiunea de cenzură este o anomalie, la fel ca tranzacționarea voturilor la prezidențiale de către PSD

"PSD şi M. Ciolacu le-au dat voturi lui George Simion şi AUR în turul I al prezidenţialelor, sperând că vor intra împreună în turul II. Totul pentru a mima o competiţie. Pentru a ne aduce în situaţia de a-l vota pe M. Ciolacu de frica extremismului. PSD şi AUR, umăr la umăr, dărâmă un guvern care a livrat rezultate în interesul ţării noastre în fiecare zi de mandat. Aceeaşi complicitate, probabil aceeaşi speranţă că, în locul unui guvern PSD-AUR, vom spune "slavă Domnului" că vom primi din nou un guvern doar cu PSD", a scris deputatul PNL Raluca Turcan pe Facebook, înainte de votul asupra moţiunii.

Ea consideră moţiunea "o anomalie, la fel ca tranzacţionarea voturilor la prezidenţiale de către PSD".

"Avem şansa, de data aceasta, ca parlamentarii, într-o majoritate, să respingă - la fel ca românii la vot - o manevră politică nefirească. Un act de trădare naţională. O ţară nu se construieşte din crize repetate. Nu se modernizează prin blocaje. Nu câştigă încredere prin conflicte sterile. Progresul cere continuitate, seriozitate şi respect faţă de oameni", spune ea.

Turcan avertizează că nota de plată nu rămâne în sălile de şedinţă, nu este suportată de partide, nici de strategi politici, ci este plătită de oameni - prin oportunităţi pierdute, investiţii amânate, scăderea încrederii şi incertitudinea care afectează fiecare familie, fiecare antreprenor, fiecare angajat.

05.05.2026, 09:47

Ce scrie presa străină despre votul e azi

"România se pregătește să-și înlăture prim-ministrul fără a avea și un plan pentru ziua următoare", scrie Bloomberg. "Prăbușirea guvernului ar readuce România într-o perioadă de instabilitate politică la doar zece luni după formarea unei coaliții care ar fi trebuit să oprească ascensiunea extremei drepte.

Un cabinet interimar cu puteri limitate ar trebui să aștepte rezultatul discuțiilor partidelor pentru a forma un guvern mai stabil. Dar criza ar consolida, de asemenea, extrema dreaptă, după ce a fost învinsă la limită în alegeri", mai scrie publicaţia americană.

05.05.2026, 09:45

Ședință extraordinară de Guvern marți, înaintea votului pe moțiune

Guvernul are programată marți dimineața o ședință extraordinară, cu doar o oră și jumătate înaintea ședinței din Parlament în care va fi dezbătută și votată moțiunea susținută de AUR și PSD.

Potrivit Guvernului, ședința Executivului este programată la ora 9.30. Este vorba de o ședință extraordinară în format hibrid.

Ar urma să să fie adoptată o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR. Este posibil însă ca pe ordinea de zi să fie adăugate și alte proiecte.

05.05.2026, 09:41

Toți parlamentarii din PSD vor fi prezenți la moțiune

Toţi parlamentarii PSD vor fi la moţiunea anti-Bolojan, inclusiv senatorul Felix Stroe, despre care iniţial s-a spus că nu va putea fi prezent din motive medicale.

05.05.2026, 07:26

Ultimele măsuri ale Guvernului Bolojan

În şedinţa de guvern de ieri, executivul a aprobat un mecanism pentru deblocarea investițiilor locale. "Trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea PNRR", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Guvernul va pune la dispoziție şi un plafon de 2 miliarde de lei prin Trezoreria Statului, astfel încât primăriile și consiliile județene să poată închide proiectele europene aflate pe ultima sută de metri. Tot ieri a fost aprobată şi continuarea programului "Noua Casă" în 2026, cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Acestea sunt ultimele mişcări ale guvernului Bolojan înainte de votul decisiv de azi şi au miză dublă: administrativă și politică.

 

05.05.2026, 07:20

Strategia partidelor pentru vot

Partidele parlamentare și-au stabilit luni strategia pentru ședința de plen comun în care se votează moțiunea de cenzură. Parlamentarii PSD urmează să voteze cu bilele la vedere, astfel încât să fie văzute de liderii grupurilor din Legislativ ale partidului, au afirmat surse social-democrate. Liderii de grup vor sta lângă urne să păzească votul, potrivit surselor Observator.

Conducerea AUR nu a cerut parlamentarilor partidului să voteze cu bilele la vedere. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare deputat sau senator va decide individual modul în care își exprimă votul. "Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune", a afirmat luni Petrișor Peiu.

Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților nu va participa la vot în semn de protest față de "monstruoasa coaliție PSD - AUR", a anunțat liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache. Decizia a fost luată după ce premierul Ilie Bolojan a participat la ședințele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaților.

Deputații liberali vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor participa la procedura de vot. "Vom rămâne doar liderul de grup și încă doi sau trei vicelideri în sală pentru a ne asigura că procesul de votare este unul conform regulamentului și nu vor exista fraude", a spus Andronache. În schimb, grupul PNL de la Senat a decis ca parlamentarii să fie prezenți în bănci, dar să nu voteze.

Parlamentarii USR vor fi prezenți în plen, dar nu vor exprima un vot la moțiunea de cenzură, a anunțat președintele partidului, Dominic Fritz. "Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune "Prezent, nu votez"", a explicat Fritz.

Parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune "prezent, nu votez", după cum a informat președintele formațiunii, Kelemen Hunor. Membrii grupului minorităților naționale sunt împărțiți între a susține moțiunea de cenzură și a vota împotrivă. Aceștia au decis să voteze fiecare "după propria conștiință".

Grupul PACE anunță ce poziția va adopta la votul pentru moțiunea de cenzură. Ninel Peia, din grupul PACE, a anunțat că nouă senatori și șase deputați vor vota moțiunea de cenzură cu bilele la vedere. Grupul PACE include parlamentari care au intrat pe listele SOS și POT.

05.05.2026, 07:19

Moţiunea, dezbătută şi votată de la 11:00

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan se dezbate și se votează marți, de la 11:00, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului.

Inițiatorii moțiunii cer demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzându-l pe premier că ar confunda "reforma cu vânzarea" și "strategia cu improvizația", deoarece Executivul ar pregăti "o amplă înstrăinare" de active strategice ale statului, fără consultare politică și fără dezbatere publică.

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor "analize exploratorii" redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase.

Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale", susțin semnatarii moțiunii de cenzură.

05.05.2026, 07:12

PSD mizează pe număr de voturi peste cel al semnatarilor moţiunii

Moţiunea de cenzură dezbătută marţi este iniţiată de PSD şi AUR şi semnată de 254 de parlamentari - 175 de deputaţi şi 79 de senatori. Semnatari sunt 92 de deputaţi şi 36 de senatori PSD, 62 de deputaţi şi 28 de senatori AUR, 9 deputaţi POT, 10 senatori PACE, 12 deputaţi neafiliaţi şi 5 senatori neafiliaţi. Pentru ca moţiunea să treacă, sunt necesare 233 de voturi.

În ultimul ceas, partidele au făcut calcule şi au dus negocieri încleştate. Majoritatea se joacă la câteva voturi. Liberalii incearca sa convingă peste 20 de aleşi din PSD, AUR şi din grupuri suveraniste să NU voteze moţiunea, caz în care Ilie Bolojan şi-ar păstra mandatul de premier.

"PNL a încercat să discute cu parlamentarii pentru că aşa este normal, nu văd o problemă aici. Unii dintre ei şi-au asumat public că nu vor vota moţiunea, alţii vom vedea cum se vor manifesta. Nu există nicio garanţie, nici în alta", a declarat Mircea Abrudean.

PSD recunoaşte că planul partidelor care îl susţin pe Bolojan a funcţionat şi mulţi nu vor vota moţiunea. Social-democraţii rămân optimişti. Deocamdată șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în parlament pe listele POT, au anunțat oficial că nu mai votează, deși au semnat moțiunea.

