Raluca Turcan îl susține pe Ilie Bolojan și cere liberalilor să se delimiteze total de PSD

Președintele organizației județene PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a declarat că actuala criză politică are "un singur responsabil", respectiv Partidul Social Democrat (PSD), și a cerut o delimitare totală a liberalilor față de social-democrați. "Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe", a scris Raluca Turcan, pe pagina de Facebook.

Potrivit acesteia, răsturnarea Guvernului nu reprezintă "un simplu joc politic", ci "o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică - este plătită de oameni." Turcan susține că un partid "care își dărâmă propria guvernare nu mai are credibilitate. Nu mai poate fi partener de dialog, nu mai poate garanta stabilitate, nu mai poate pretinde că acționează în interes public. Cu astfel de actori politici, orice construcție devine imposibilă.

În acest context, ea a cerut o poziție fermă a PNL, de delimitare "totală de PSD". "În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totala de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun", a subliniat liderul liberal.

Totodată, Raluca Turcan și-a exprimat susținerea "fără rezerve" pentru Ilie Bolojan, despre care a afirmat că reprezintă "direcția de care este nevoie". "Ilie Bolojan reprezintă direcția de care avem nevoie: seriozitate, disciplină administrativă, reformă reală. Nu este doar liderul PNL, este un reper de responsabilitate într-un moment dominat de oportunism. PNL trebuie să fie la fel de clar: fără compromisuri cu cei care au generat această criză. Fără negocieri care trădează încrederea oamenilor. Fără jumătăți de măsură", a mai declarat Raluca Turcan.

Vlad Gheorghe: România are nevoie de o alianță reformistă condusă de Ilie Bolojan

Vlad Gheorghe, consilier onorific al prim-ministrului, apreciază că România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Bolojan. "România are nevoie de o Alianță Reformistă condusă de Ilie Bolojan. Partidele de sistem și-au dat încă o dată mâna, la fel ca de fiecare dată în ultimii 35 de ani, pentru a elimina orice pericol de schimbare. Despre asta a fost moțiunea de cenzură. Este datoria noastră să ne unim și să construim o Alianța Reformistă care să fie gata atât de lupta cu eternii baroni lucrători la stat, cât și de participarea la alegeri", a scris Vlad Gheorghe pe Facebook.