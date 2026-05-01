Scenarii post-moţiune. Ce urmează dacă demersul PSD-AUR are succes

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, la Suceava, ce va face dacă moţiunea de cenzură introdusă de PSD şi AUR eşuează ce va face.

"În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea unui nou guvern în Parlament. Dacă moţiunea nu trece, Guvernul funcţionează în condiţii normale, adică este nevoie, în perioada următoare de consultări parlamentare aşa încât şi în această situaţie în care ne aflăm astăzi să se găsească o formulă de susţinere relativ stabilă pentru că avem priorităti care trebuie rezolvate indiferent cine este la guvernare (...)", a răspuns Bolojan.

Planurile partidelor înainte de moţiune

Aflat într-un război total cu PSD și AUR, Ilie Bolojan caută „dezertori” în ambele partide. Ar fi singura șansă să își păstreze poziția de premier, așa că negocierile se poartă până în ultima clipă.

Surse Observator spun că liderii PNL negociază în secret cu parlamentari PSD, dar și cu aleși din partidele suveraniste care au semnat moțiunea de cenzură. Până marți, la votul decisiv din Parlament, liberalii vor încerca să convingă peste 20 de senatori și deputați să nu voteze moțiunea, mai ales că votul va fi unul secret și nu poate fi controlat de liderii partidelor.

În acest caz, premierul Ilie Bolojan și-ar păstra mandatul, în ciuda ofensivei declanșate de PSD și AUR. De cealaltă parte, liderii PSD negociază și ei cu adversarii lui Ilie Bolojan din PNL. Social-democrații speră ca tabăra rivală din PNL va declanșa o revoltă internă care va duce, în final, la debarcarea premierului.

"Am discutat și în aceste zile și voi discuta cu orice parlamentar responsabil care caută să vadă ce motive stau la baza unui astfel de demers, care sunt soluțiile pe viitor, fiecare parlamentar va decide în funcție de conștiința lui, de datele pe care le are, atunci când va vota" spunea premierul Ilie Bolojan.

