Acvila de câmp a revenit în România. Pasărea s-a întors la noi după mai bine de jumătate de secol. Anul acesta au fost identificate opt perechi, de aproape trei ori mai multe decât anul trecut. Specialiștii din România, alături de experți din Ungaria și Serbia și de voluntari, monitorizează atent fiecare exemplar.

Acvila de câmp a reapărut în România încă din anul 2016, după o absență de aproape 50 de ani. Cele mai multe atfel de specii prădătoare, 16 la număr, au fost observate în vestul țării, în apropierea graniței cu Ungaria.

Acvila de câmp, reapărută în vestul țării

"Acvila de câmp este un prădător de vârf care contribuie esenţial la reglarea populaţiilor şi a speciilor aflate la nivelul inferior al lanţului trofic, adică speciile pe care le consumă. În momentul de faţă, există date certe de cuibărit doar din vestul ţării deşi există observaţii sporadice din Moldova şi semne încurajatoare în Dobrogea", a spus Lornic Bărbos, biolog.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a le sprijini revenirea, specialiștii monitorizează atent fiecare cuib. În județul Arad a fost montată chiar și o structură artificială, la 19 metri înălțime, cu crengi în interior, astfel încât să imite un cuib natural.

"Colegii mei au petrecut foarte mult timp pe teren şi din fericire au reuşit să identifice 8 perechi urmând ca în perioada următoare să se reîntoarcă în aceste teritorii pentru a vedea succesul la cuibărit. Adică practic câte ouă sunt, câţi pui au eclozat şi câţi pui au părăsit cuibul", a afirmat Szuszanna Delete, Asociaţia Grupul Milvus.

România, parte dintr-un areal limitat al acvilei de câmp

Înmulţirea acestei specii vine și cu provocări. Habitatul limitat și pericolele create de oameni pot pune în pericol păsările.

"Pericolul direct care ameninţă pasărea şi din cauza căreia poate muri este electrocutarea pe liniile de înaltă tensiune pentru că din păcate sunt foarte multe linii care nu sunt izolate şi pe care păsările pot muri. Am avut şi caz de otrăvire în zona Salonta care sperăm să nu se repete", a declarat Tamaş Papp, ornitolog.

În Europa, cele mai multe exemplare se află în Ungaria și Slovacia, însă numărul lor rămâne redus.

Alexandra Paraschiv Like Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰