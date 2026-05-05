Lecție de solidaritate la Soveja, în județul Vrancea, după incendiul devastator de acum 10 zile. Acum, comuna renaște cu ajutorul voluntarilor. Echipe întregi curăță gospodăriile afectate, iar angajatele primăriei pregătesc zilnic hrană proaspătă pentru cei care curăță resturile. Autoritățile speră să poată reîncepe reconstrucția caselor în două săptămâni.

Sunt imaginile apocaliptice din Soveja, unde 32 de gospodării au fost mistuite de flăcări în urmă cu aproape două săptămâni. 300 de oameni au fost evacuați, iar 12 familii nu au mai avut unde să se întoarcă.

Acum, comuna din Vrancea renaște din propria cenușă. Totul cu ajutorul autorităților și voluntarilor, surprinși și ei de dimensiunea dezastrului.

"Aveți lacrimi în ochi, când vedeți ce e aici. […] E dezastru, doamnă. E dezastru", spunea un voluntar.

Reporter: Ați mai văzut așa ceva în viața dumneavoastră?

Voluntar: Am mai văzut, din păcate. Am mai văzut. Dar nu așa, la nivelul acesta.

Rămași fără locuință și acte, oamenii speră să-și poată reconstrui casele și să-și continue viața în aceeași comunitate în care au trăit de când se știu.

Reporter: Mai aveți putere să reconstruiți?

Localnic: Cu ajutorul lui Dumnezeu... Încercăm să facem înapoi.

Din ceea ce odată era acasă pentru mulți, construcțiile s-au transformat în grămezi de moloz și fiare.

"Aveam aici două camere, un hol, o magazie, bucătărie… […] Nici actele nu, nici buletinul", spunea un sinistrat.

Urmările incendiului devastator de la Soveja au lăsat urme adânci în comunitate. Unii și-au instalat deja corturi pe locul în care aveau casele. Dacă vremea se încălzește, vor locui aici, până își vor reconstrui locuințele.

"E foarte greu din cauză că nu avem unde să ne adăpostim, unde să dormim, unii să ne preparăm mâncarea. A ars și la mine și la băiat, la fiu și este foarte greu", a spus un sinistrat.

Elevii liceului din orașul Panciu au venit să aducă ce au strâns pentru sinistrați

Cu gândul că pot ajuta, elevii liceului din orașul Panciu au venit să aducă ce au reușit să strângă pentru sinistrați.

"Am strâns o sumă de bani pe care urmează să o donăm. […] Am fost și la Centrul Cultural unde, tot așa, am lăsat hainele pe care le-am strâns alături de colegii mei", a spus o elevă.

Primăria Soveja oferă o masă caldă în fiecare zi pentru voluntarii care vin să ajute la eliberarea terenului.

Guvernul alocă câte 30 de mii de lei pentru casele distruse în proporție de sută la sută și câte 25 de mii de lei pentru cele mai puțin afectate. Și Consiliul Județean Vrancea va aloca un milion de lei pentru cele 12 locuințe distruse complet.

