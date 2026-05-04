Negocieri crâncene înainte de moțiune. Pesediștii sunt siguri că va trece cu peste 260 de voturi - Surse

Se poartă negocieri tensionate între partide, înaintea votului pentru moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Iniţierea moţiunii a fost semnată de 254 de parlamentari.

Senatorii și deputații PSD se vor reuni azi, de la ora 15:00, într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Potrivit surselor Observator, liderii PSD sunt siguri că vor avea mai multe voturi decât semnături și se așteaptă ca moțiunea să fie adoptată cu 265 de voturi, în condițiile în care a fost semnată de 254 de parlamentari.

La întâlnirea grupurilor parlamentare reunite vor participa președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al partidului, Claudiu Manda, pentru a discuta strategia înainte de moțiune și pentru a se asigura că nu vor exista "dezertori".

Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii, au declarat surse politice pentru Observator.

Articolul continuă după reclamă

Surse politice din PSD susțin că moțiunea ar urma să treacă cu 265 de voturi. Amintim că mâine, de la ora 11:00, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari.

Ore cruciale înainte de votul de marţi

Liberalii încearcă să convingă peste 20 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzură să se răzgândească până la votul decisiv de mâine din plenul reunit al Parlamentului, astfel încât moțiunea de cenzură să fie respinsă iar guvernul condus de Ilie Bolojan să își păstreze mandatul. În schimb, cei de la AUR va vota la vedere să se asigure că nu vor exista trădări.

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spunea seara că liberalii ar fi convins deja o parte dintre cei peste 20 de parlamentari să se răzgândească și că în acest moment liberalii ar mai avea nevoie de 5 sau 10 parlamentari care să își schimbe opțiunea de vot până la momentul decisiv de mâine.

Este așteptat și premierul Ilie Bolojan în Parlament în această după-amiază, va avea întâlniri separate cu senatorii și deputații Partidului Național Liberal, pentru că ne amintim, inclusiv premierul spunea că va purta el însuși negocieri în aceste zile cu parlamentarii responsabili pe care să încerce să îi convingă să nu voteze moțiunea de cenzură de mâine.

Altfel, surse Observator spun că liberalii vor alege mâine să stea în bănci și să nu voteze moțiunea de cenzură și cel mai probabil aceea strategie o vor adopta și cei din USR. De cealaltă parte, cei de la PSD și AUR încearcă și ei să se convingă că mâine nu vor exista dezertări la votul pentru moțiunea de cenzură și că toți cei 254 de senatori și deputați care au inițiat această moțiune și au semnat-o vor și vota mâine în Plenul Reunit al Parlamentului.

De altfel, surse politice din PSD spun că liderii partidului ar fi siguri că moțiunea de cenzură va avea mai multe voturi decât semnături și că va trece cu un scor de peste 260 de voturi. Ambele tabere încearcă acum să pună presiune prin aceste informații livrate pe surse, așa că cel mai probabil ne așteptăm ca mâine moțiunea de cenzură să se joace până în ultimul rând.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰