Un lanţ de supermarketuri din România introduce mai multe automate unde pot fi reciclate cutiile de carton de la lapte şi sucuri. Aparatele fac parte dintr-un poiect-pilot şi sunt instalate în Bucureşti, Braşov şi Ilfov.

Lanţul de supermarketuri Mega Image oferă un voucher în valoare de 0.5 LEI pentru fiecare ambalaj care poate fi folosit pentru a cumpăra produse în magazinele Mega Image. Ca să primească bani pentru aceste produse reciclabile din carton, românii trebuie să repecte mai multe condiţii.

"În primul rând, trebuie să ne asigurăm că ambalajul este complet golit, dar fără a îndepărta capacul și fără a-l strivi. În al doilea rând, ambalajele se introduc pe rând, în echipamentul de colectare, fiecare ambalaj de carton pentru băuturi (și lactate), complet golit și cu eticheta intactă, iar voucherul va fi eliberat. În al treilea rând, voucherul poate fi folosit la cumpărături", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Până acum am colectat peste 400.000 de recipiente ca urmare a acestor rezultate am extins numărul magazinelor care au infrastructură de la 8 la 15", explică Emanuel Pârvulescu, manager sustenabilitate lanţ hypermarketuri.

"Pentru fiecare ambalaj returnat într-unul din punctele incluse în proiect primesc o recompnensă de 50 de bani pentru a încuraja un comportament responsabil faţă de mediu, fără a fi nevoiţi să plătească o garanţie în avans. Proiectul pilot continuă până la finalul lunii iulie când obiectivul nostru este să avem un milion de ambalaje returnate", explică Ştefan Urziceanu, manager proiect pilot.

În primele patru luni de funcţionare, numărul ambalajelor de carton reciclate a crescut de trei ori la Bucureşti şi s-a dublat la Braşov. În funcţie de rezultate, ministerul Mediului ar putea introduce colectarea lor în toată ţara.

"Ne va aduce informaţii ca să vedem în cazul unei extinderi care sunt diferenţele operaţionale şi modul în care populaţia răspunde. O decizie oficială încă nu a fost luată, dar faptul că este un proiect suficient de mare încât să ne dea informaţii relevante este de bun augur", explică Raul Pop, secretar de stat Ministerul Mediului.

Parlamentarii au respins anul trecut ideea fostului ministru al mediului, Mircea Fechet, care a depus un proiect de lege pentru reciclarea borcanelor şi a ambalajelor pentru borș, oțet, apă distilată şi cafea.

"Din nefericire, Senatul a decis ca o mare parte din propunerea iniţiativă să fie anulată. Cu alte cuvinte, a considerat proiectul ca fiind prea ambiţios //taie// a rămas doar o parte din lege dar speranţa mea este aceea că la Camera Deputaţilor vor fi suficient de convingător", a declarat Mircea Fechet.

Lista magazinelor unde poţi duce ambalajele de carton pentru băuturi

Având în vedere că este un program-pilot, care va continua până la sfârşitul lunii iulie, cumpărătorii nu sunt nevoiţi să plătească garanţia în avans. Aparatul este funcțional în intervalul orar 08:00 – 22:00.

Iată lista magazinelor care colectează, contra cost, ambalaje de carton pentru băuturi:

Mega Image CARPAȚILOR, Str. Carpaților, nr. 60, Brașov, jud. Brașov

Mega Image CALEA BUCUREȘTI, Str. Berzei, nr. 2A, Brașov, jud. Brașov

Mega Image ZIZIN, Str. Zizinului, nr. 65, Brașov, jud. Brașov

Mega Image LUNII, Str. Lunii, nr. 6, Brașov, jud. Brașov

Mega Image DRUMUL FERMEI, Strada Drumul Fermei, nr. 28A, Popești – Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image POPEȘTI LEORDENI 2, Șos. Olteniței, nr. 19-19A, Popești Leordeni, jud. Ilfov

Mega Image TITULESCU, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, Sector 1, București

Mega Image PIAȚA SUDULUI, Șos. Olteniței, nr. 208, Sector 4, București

Mega Image PUCHENI, Strada Pucheni, nr. 42, Sector 5, București

Mega Image PIAȚA VITAN, Calea Vitan, nr. 13-19, București

Mega Image DRISTOR, Bld. Camil Ressu nr. 7, București

Mega Image PALEOLOGU, Calea Moșilor nr. 101, București

Mega Image SISEȘTI, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 8A, București

Mega Image N. TITULESCU 2, Șos. Nicolae Titulescu nr. 94, București

Mega Image GIURGIULUI 2, Șos. Giurgiului nr. 52-54, București

