Calcule înaintea moțiunii. PSD a anulat plenul Camerei Deputaților. Motivul: blocarea negocierilor

În mai puţin de 24 de ore se va hotărî soarta Guvernului Bolojan. Deocamdată sunt negocieri cruciale înainte de moțiunea de cenzură şi se duc tratative pentru fiecare vot până în ultima clipă. Liberalii încearcă să convingă peste 20 dintre semnatarii moţiunii să se răzgândească. Asta în timp ce liderii PSD şi AUR vor să se asigure că la votul de mâine nu vor avea "dezertori". Între timp, plenul Camerei Deputaţilor de astăzi a fost anulat la cererea PSD. Neoficial, motivul ar fi să nu se întâlnească parlamentarii între ei, să nu aibă ocazia să negocieze.

În aceste ore se poartă negocieri cruciale, discuții în culise, pentru că fiecare tabără încearcă să-și asigure succesul la votul de mâine pe moțiunea de cenzură. Liberalii încearcă să convingă peste 20 de aleși care au semnat moțiunea de cenzură să se răzgândească și să nu mai voteze mâine la votul din plen, caz în care moțiunea ar fi respinsă, iar premierul Ilie Bolojan și-ar păstra mandatul.

Negocieri cruciale în ambele tabere

Spun surse Observator că liderii PNL au discutat în weekend și în ultimele ore, atât cu parlamentari din PSD, din AUR și din alte grupuri suveraniste, încercând să-i convingă să schimbe opțiunea de vot înainte de momentul decisiv de mâine.

De altfel, primarul Capitalei spunea aseară că liberalii ar mai trebui să convingă în acest moment aproximativ 5 sau 10 parlamentari să se răzgândească, astfel încât moțiunea de cenzură să fie respinsă. Premierul Bolojan va ajunge și el în Parlament în această după-amiază, va avea ședințe separate cu senatorii și cu deputații PNL, ședințe în care liberalii își vor stabili strategia înainte de votul de mâine, însă spun surse Observator că cel mai probabil liberalii vor alege să stea în bănci la votul de mâine și această strategie va fi adoptată și de către cei de la USR. Şi cei din UDMR vor fi prezenţi mâine, dar nu vor vota.

De cealaltă parte, social-democraţii și cei de la AUR încearcă să se asigure în aceste ore că nu vor exista trădări sau dezertori la votul de mâine din parlament și Sorin Grindeanu va avea în această după-amiază o ședință cu senatorii și deputații PSD, încercând să se asigure evident că toți cei care au semnat moțiunea de cenzură vor și vota mâine în Parlament împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

Scenariile PNL dacă PSD va da jos Guvernul Bolojan

Surse de la vârf spun că PSD ar fi reușit în ultimele ore să convingă aproape 20 de parlamentari, pe lângă cei care au semnat inițial moțiunea de cenzură, să voteze împotriva guvernului, așa că social-democraţii se așteaptă ca moțiunea să treacă mâine și să întrunească mai multe voturi decât cele 254 de semnături. Potrivit surselor din PSD, se așteaptă că această moțiune de cenzură să treacă cu peste 260 de voturi.

A venit și reacția PNL. Mai mulți lideri liberali au spus astăzi că Partidul, indiferent de soarta moțiunii de cenzură, nu va mai guverna cu PSD și că liberalii au în acest moment doar două opțiuni pe masă dacă PSD și AUR vor da jos guvernul condus de Ilie Bolojan, fie retragerea în opoziție, fie formarea unui guvern minoritar.

Însă Sorin Grindeanu spunea că, chiar dacă PSD va reuși să demită guvernul cu ajutorul AUR, social-democraţii și-ar dori totuși să se întoarcă într-o coaliție cu partidele pro-europene, însă atât liberalii cât și cei din USR resping categoric în acest moment.

