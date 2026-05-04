Trei oameni au murit şi alţi trei sunt în stare gravă după ce o croazieră prin Atlantic s-a transformat într-un adevărat coşmar. De vină este un focar de hantavirus, care provoacă o boală necruţătoare cu o rată de mortalitate de 40 la sută. Blocaţi pe navă, pasagerii postează clipuri pe social media în care cer ajutorul. Medicii români spun că astfel de cazuri apar şi la noi, în general în mediul rural, unde oamenii intră în contact cu şobolanii.

Focarul de hantavirus a apărut pe o navă de croazieră care a plecat din sudul Argentinei, pe 20 martie, pentru un drum de 46 de zile prin Oceanul Atlantic, cu destinaţia Capul Verde.

La bord se aflau 149 de oameni din 23 de ţări. 88 dintre ei sunt turişti. După trei săptămâni, excursiile pe insule sălbatice şi fotografiile cu aisberguri sau pinguini au fost uitate şi înlocuite de frică. Unul după altul, pasagerii au început să se simtă rău.

"Un bărbat în vârstă de 70 de ani s-a îmbolnăvit, iar când au ajuns în Sf. Elena, încercând să-l ajute, din păcate, a decedat", spune Aaron Motsoaledi, ministrul Sănătăţii din Africa de Sud.

Alte două persoane, printre care şi soţia primei victime, au murit la scurt timp. Alţi trei oameni sunt în stare gravă. Testele au arătat că unul dintre cei şase era infectat cu hantavirus.

"Nu suntem doar o poveste. Nu suntem doar ştiri, suntem oameni cu familii, cu vieți, cu oameni care ne așteaptă acasă. Există multă incertitudine și asta e partea cea mai grea. Tot ce ne dorim acum este să ne simțim în siguranță!", spune Jake Rosmarin, pasager.

Lucrurile s-au înrăutăţit după ce autorităţile din Capul Verde au refuzat debarcarea oamenilor de pe navă pentru a proteja populaţia locală de o boală pentru care nu există leac.

"Nu există un tratament specific. E un tratament mai degrabă simptomatic, ca la o formă de viroză gravă. Are două forme principale. Una pulmonară şi una renală, ambele cu febră ridicată. Forma mai gravă e cea pulmonară. Acum, vestea bună e că în Europa predomină de regulă forma renală", spune Ștefan Szedlaszek, inginer biochimist.

Cum sunt transmise hantavirusurile

Răspândite în toată lumea, hantavirusurile sunt transmise prin urina sau excrementele rozătoarelor infectate, cum ar fi șobolanii și șoarecii. Provoacă dureri de cap, frisoane, probleme respiratorii şi, în cazurile cele mai grave, insuficienţă renală. Aceeaşi boală a ucis-o şi pe soţia actorului Hene Hackman, anul trecut.

Specialiştii spun că, probabil, persoanele infectate au contractat boala înainte de a urca pe navă pentru că perioada de incubaţie este între una şi opt săptămâni.

"Cu siguranță trebuie să afle de unde provine virusul, dacă s-a îmbarcat în Argentina, cu unii dintre pasageri sau dacă există o sursă comună de hrană sau ceva de genul acesta pe navă care îi îmbolnăvește pe acești indivizi", spune David Safronetz, agenţia canadiană de Sănătate Publică.

Nu există medicamente specifice pentru tratarea bolii, astfel că tratamentul se bazează pe îngrijire de susținere, inclusiv ventilarea mecanică în cazurile severe, potrivit Reuters. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că riscul pentru populația generală este scăzut și că nu există motive de panică sau restricții de călătorie. Totuși, autoritățile din statul insular Capul Verde au anunțat că nu au permis acostarea navei MV Hondius, sub pavilion olandez, ca măsură de precauție.

Peste 150.000 de cazuri de infectare cu hantavirus sunt raportate anual în toată lumea. Şi în România, se înregistrează cazuri anual, dar cele mai multe fără decese.

"Supraveghem această infecţie în regiunea Moldovei, în opt judeţe. În 2023, am înregistrat numai patru cazuri. În 2024, 3 cezuri. În 2025, şapte cazuri", spune Anca Sîrbu director CNSCBT.

Specialiştii cred că în realitate în ţara noastră ar putea fi mai multe cazuri dar diagnosticul e dificil de pus pentru că simptomele seamănă cu cele ale altor infecţii virale.

Unde ar putea fi debarcaţi pasagerii

Operatorul navei, Oceanwide Expeditions, a anunțat că analizează posibilitatea ca pasagerii să fie testați și debarcați în insulele Las Palmas și Tenerife. Compania încearcă, de asemenea, să organizeze repatrierea a doi membri ai echipajului care prezintă simptome ale bolii - unul britanic și unul olandez - împreună cu trupul neînsuflețit al cetățeanului german și al unui „pasager apropiat de persoana decedată”, care nu prezintă simptome.

"Pe navă sunt în curs măsuri stricte de precauție", au transmis reprezentanții companiei.

Nava MV Hondius a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei, în luna martie, potrivit documentelor companiei, într-o călătorie promovată ca expediție în Antarctica, cu prețuri între 14.000 și 22.000 de euro.

Traseul a inclus coasta Antarcticii, Falkland Islands, South Georgia, Nightingale Island, Tristan da Cunha, Saint Helena și Ascension Island, înainte de a ajunge în apele din Cape Verde pe 3 mai.

