Liberalii vor ieşi din sală la votarea moţiunii, PSD va vota la vedere. USR şi UDMR, prezenţi, dar nu votează

Liberalii vor ieși din sală în momentul votării moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Nu vor rămâne în bănci, așa cum era precizat inițial, au declarat surse politice din partid pentru Observator.

Liberalii au stabilit, în ședințele cu Ilie Bolojan, că parlamentarii PNL vor ieși din sală în momentul votului și nu vor rămâne în bănci, așa cum era vehiculat inițial, au declarat surse politice pentru Observator. Kelemen Hunor a anunțat la finalul unei ședințe a parlamentarilor din partid, că cei din UDMR vor sta în bănci la moțiunea de cenzură și vor spune "prezent, nu votez". Şi parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota la moţiunea de cenzură.

De cealaltă parte, cei PSD au stabilit, în cadrul unei ședințe a parlamentarilor social-democraţi, că vor vota la vedere, pentru a se asigura că nu vor exista "trădări". O strategie similară a fost vehiculată iniţial și la AUR, dar Petrișor Peiu a declarat ulterior că partidul nu va impune votul la vedere.

"Parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota la această moţiune. Atunci când vor fi chemaţi, vor spune 'Prezent, nu votez'. Am înţeles că o abordare similară vor avea şi colegii de la PNL şi de la UDMR",a anunţat preşedintele partidului, Dominic Fritz. El a precizat că premierul Ilie Bolojan a participat la şedinţa grupurilor parlamentare ale USR, unde le-a mulţumit miniştrilor partidului pentru activitatea lor. "Noi, la rândul nostru, am exprimat foarte clar susţinerea noastră pentru guvernul condus de el", a adăugat liderul USR.

Dominic Fritz a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor, afirmând că românii "sunt deja cu mai puţini bani în buzunar" din cauza acţiunilor "iresponsabile" ale PSD şi AUR. El a subliniat că "zarurile" nu au fost aruncate în ce priveşte soarta moţiunii de cenzură.

"Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost făcut deja - nu este aşa. Ştim foarte bine că sunt mai mulţi parlamentari care au semnat moţiunea, care îşi dau seama că este o capcană întinsă de către PSD şi AUR poporului român, care îşi dau seama că deja românii plătesc prin rate mai mari la credite. Leul s-a depreciat brusc, enorm, în ultimele zile. Tocmai de aceea eu cred că este foarte posibil ca mâine să vedem o surpriză şi să vedem că această moţiune va pica", a spus el.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat azi că este exclus ca parlamentarii PNL să voteze împotriva Guvernului Bolojan, menţionând că, dacă moţiunea de cenzură trece în Parlament, el nu se aşteaptă la o revoltă în partid şi liberalii vor merge tot cu Ilie Bolojan ca propunere de premier.

Întrebat dacă sunt semnale că PNL ar putea să voteze împotriva Guvernului Bolojan, Fenechiu a spus: "Exclus, aşa ceva nu se va întâmpla". Fenechiu a menţionat că liberalii discută cu alţi parlamentari pentru a nu susţine moţiunea de cenzură. "E mult spus negociere. Te întâlneşti cu ei, îi întrebi: Votezi? Nu votezi? De ce votezi? Crezi că e bine?", a spus liderul senatorilor PNL.

El a adăugat că există şi posibilitatea ca parlamentari care au făcut parte din POT să voteze împotriva moţiunii. "Această posibilitate există, dar depinde de fiecare dintre ei, cu siguranţă nu vor avea toţi aceeaşi abordare, unii vor vota, alţii nu vor vota. Astea sunt lucruri care se discută şi se stabilesc până în momentul votului", a explicat Fenechiu. A reiterat faptul că PNL are o decizie statutară să nu mai facă o alianţă cu PSD, dacă dărâmă Guvernul.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că toţi cei 90 de parlamentari ai AUR vor fi prezenţi mâine la dezbaterea moţiunii de cenzură şi vor vota în favoarea acesteia. "Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze noţiunea de cenzură. Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid, ne supunem unei oarecare discipline de partid, dar eu nici nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulţumit de decizia partidului de a redacta, depune şi vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Vor fi prezenţi toţi cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent şi toţi vor vota pentru moţiunea de cenzură", a afirmat Peiu, luni, la Senat.

El susţine că AUR nu va impune parlamentarilor săi votul la vedere. "Nu impunem niciun fel de vot. Nu va fi nimeni care să nu voteze. (...) Sunt unii parlamentari care se duc ei şi arată bilele, dar, de obicei, într-un partid democratic avem o unitate de păreri. De asta suntem într-un partid. De ce ar sta cineva în partidul AUR care nu votează împotriva Guvernului?", a adăugat Peiu.

Întrebat despre propunerea AUR pentru funcţia de premier, Peiu a răspuns: "Să vedem dacă domnul preşedinte (Nicuşor Dan - n.r.) ne va invita la acele consultări. Deocamdată s-a exprimat că nu vrea să ne acorde vreun rol în Executiv".

Referitor la o eventuală majoritate AUR-PSD, el a enumerat motivele pentru care "împiedică această majoritate". "La alegerile din 2024, partidele din actuala coaliţie de guvernare s-au pronunţat foarte clar împotriva unei colaborări cu AUR. Nu s-a schimbat nimic important. În al doilea rând, avem diferenţe mari de opinie faţă de PSD. De exemplu, noi avem serioase rezerve faţă de programul SAFE. În al treilea rând, domnul preşedinte Nicuşor Dan a spus că partidul AUR este un partid cu dreptul restrânse care nu are dreptul la guvernare. (...) O să vedem ce se va întâmpla, dar eu cred că, deocamdată, mingea este în terenul preşedintelui Nicuşor Dan. Din punctul nostru de vedere, vom avea o poziţionare principială, adică vom spune că putem să susţinem orice guvern care îndeplineşte câteva puncte, plecând de la cele politice şi terminând cu nişte obiective economice", a afirmat Peiu. Liderul senatorilor AUR consideră că "nu există noţiunea de guvern minoritar, pentru că nu are suficiente voturi să fie învestit".

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, susţine că moţiunea va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături (254 de semnături).

"România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă şi pentru a crea premisele unei guvernări funcţionale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai", spune Claudiu Manda, într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PSD continuă: "Avem nevoie de decizii rapide şi asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil şi predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcţii care nu mai funcţionează".

"România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investiţiile şi oferă o direcţie clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni", subliniază europarlamentarul PSD.

Claudiu Manda spune, în finalul postării, că "moţiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături". Pentru ca moţiunea să fie adoptată iar Guvernul Bolojan demis este nevoie de 233 de voturi, în Parlament.

