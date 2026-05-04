Şantierele din Serbia duc lipsă de muncitori pentru că tot mai puțini tineri aleg meserii precum dulgher, zidar sau fierar betonist. Paradoxal, este vorba despre o industrie care oferă salarii atractive încă de la început, dar pentru care interesul este în continuă scădere, potrivit presei locale .

Începătorii primesc salarii de la 1.500 de euro, dar nimeni nu mai vrea să lucreze în această industrie

Salariile de pornire pentru aceste meserii ajung la aproximativ 1.200 - 1.300 de euro, iar angajatorii încearcă să recruteze elevii chiar din timpul școlii. Cu toate acestea, clasele de profil abia se mai formează.

În ultimii ani, specializările din construcții au fost ocolite de elevi, iar în unele școli au fost chiar desființate. Este și cazul unei școli de construcții din Belgrad, unde specializările pentru zidari, dulgheri și fierari-betoniști au fost închise din lipsă de elevi. "Nu toți copiii își doresc sau sunt potriviți pentru studii superioare. În schimb, aceste meserii oferă locuri de muncă sigure și salarii foarte bune", spun reprezentanții din educație.

Chiar dacă munca este solicitantă, câștigurile au crescut semnificativ în ultimii ani, vorbind de nivelul economic al ţării. Un începător poate ajunge la peste 1.500 de euro pe lună, iar cei cu experiență pot depăși 2.000 de euro.

Cu toate acestea, interesul rămâne scăzut. Mulți tineri evită munca fizică și preferă domenii considerate mai populare. În plus, există și o percepție socială negativă legată de aceste meserii, care îi descurajează pe elevi.

