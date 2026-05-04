O adolescentă din Timiș a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni, chiar în fața liceului unde învăţa. Fata traversa regulamentar şi era cu o colegă în momentul în care o şoferiţa vine cu viteză şi o spulberă. Femeia a declarat că nu a văzut-o din cauza soarelui care bătea puternic.

Cele două adolescente sunt surprinse de o cameră de supraveghere în timp ce traversează regulamentar, pe zebră. Reuşesc să treacă de jumătatea trecerii, mai au cel mult patru paşi până ar fi ajuns în siguranţă pe trotuar.

O şoferiţă intră direct în ele, fără nicio intenţie să le evite. Una dintre fete reușește să se ferească în ultima clipă. A doua este însă lovită în plin.

Impactul o aruncă pe marginea drumului

Din cauza sperieturii, cel mai probabil, fata care scapă îşi ia ghiozdanul şi fuge. Șoferița de 38 de ani le-ar fi declarat polițiștilor că a fost orbită de soare și nu le-a observat pe cele două adolescente. Totul s-a întâmplat chiar în fața școlii, Impactul a fost extrem de violent și doar printr-o minune copila scapă doar cu cateva fracturi

Femeia coboară să vadă ce a făcut şi încearcă s-o ajute pe adolescentă. Dar, încă sub efectul şocului, o smuceşte şi o dă cu capul de asfalt. În maşina are şi doi copii, pe bancheta din spate. Ies şi ei, speriaţi, cu ghiozdanele în spate.

Fata, în vârstă de 16 ani, a fost dusă la spital

"S-au efecutat investigaţii de specialitate: gât, cap, coloana, torace și abdomen care au prezentat modificări multiple, fracturi la nivelul bazinului precum și la nivelul vertebrei", spune Iulia Bagiu, medic Spitalul de Copii.

Medicii spun că în cazul unui accident, coloana vertebrală trebuie securizată, nu mișcăm victima şi aşteptăm ambulanţa.

"Există riscul să-i agravezi leziunile care au fost produse în impactul inițial, mai ales la cele de colană cervicală, la leziuni de organe interne", spune Mihai Grecu, şef UPU Spitalul Judeţean Timişoara.

Şoferiţa are acum dosar penal pentru vătămare din culpă. Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

