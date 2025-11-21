Sondaj Flashdata: Luptă în patru pentru Capitală - Ciucu 21,5%, Băluță 20,5%, Drulă 19%, Anca Alexandrescu 18%

Ciprian Ciucu (PNL) este, în acest moment, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, conform unui sondaj Flashdata realizat în perioada 18–19 noiembrie 2025. Cu 21,5% din intențiile de vot, acesta îi devansează la limită pe Daniel Băluță (PSD), cotat cu 20,5%, și pe Cătălin Drulă (USR), care înregistrează 19%. Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, are 18%.

Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferințele electoratului bucureștean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%, urmat de Daniel Băluță (PSD), cu 20,5%, și Cătălin Drulă (USR), cu 19%, potrivit unui sondaj realizat de Flashdata în perioada 18-19 noiembrie 2025, transmite Agerpres.

Pe locurile următoare în intenția de vot a bucureștenilor la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei se regăsesc Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, cu un procent de 18%, Ana Ciceală (SENS), cu 7%, Alexandru Zidaru, independent, cu 3,5%, și Vlad Gheorghe, independent, cu 1,5%.

Potrivit sondajului, în opinia celor chestionați, principalele probleme cu care se confruntă Bucureștiul sunt: traficul intens - 19%, corupția și lipsa transparenței - 15%, costul ridicat al vieții - 13%, lipsa investițiilor în sănătate - 11%, lipsa locuințelor accesibile și poluarea - 9%, transportul public ineficient și termoficarea - 7%, infrastructura urbană deficitară - 4%, gestionarea deșeurilor și siguranța publică/infracționalitatea - 2%.

Întrebați despre direcția orașului, 60% dintre bucureșteni consideră că aceasta este greșită, 27% văd o direcție bună, iar 13% au răspuns că nu știu.

Ca intenție de vot la alegerile parlamentare, în București, pe primul loc se situează AUR, cu 27%, urmat de PSD, cu 22%, USR - 20%, PNL - 14%, SENS - 6%, POT și REPER - 2%.

Sondajul a fost realizat pe 1.200 de respondenți (selectați aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online colectate). Marja de eroare a sondajului este de ±2,8 %.

