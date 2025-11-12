Antena Meniu Search
Sondaj Avangarde: Băluţă, favorit cu 24% pentru Primăria Capitalei, urmat de Ciucu - 21% şi Drulă - 20%

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, ar obţine 24% dintre voturile bucureştenilor dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, potrivit unui sondaj Avangarde. Pe următoarele locuri se situează Ciprian Ciucu (PNL) cu 21% şi Cătălin Drulă (USR) cu 20%, în timp ce Anca Alexandrescu, candidat independent, ar fi preferată de 17% dintre respondenţi.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 09:54
Potrivit Avangarde, 82% dintre subiecţii sondajului ştiau că pe data de 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcţia de primar al Capitalei, în timp ce 16% nu aflaseră acest lucru.

Potrivit unui sondaj Avangarde, candidatul PSD al Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, ar întruni 24% dintre opţiunile bucureştenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri. Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) şi candidata independentă Anca Alexandrescu (17%).

Pe locurile următoare se află: Vlad Gheorghe (independent) cu 5% din opţiuni, Ana Ciceală (SENS) cu 4%, Virgil Alexandru Zidaru (independent) cu 4%, Liviu Negoiţă (PUSL) cu 3%.

În momentul în care au fost întrebaţi cine estimează că va fi următorul primar al Capitalei (indiferent de opţiunea personală de vot), 40% dintre respondenţi l-au indicat pe Daniel Băluţă, 19% pe Ciprian Ciucu, 15% pe Cătălin Drulă, 12% pe Anca Alexandrescu, 3% pe Ana Ciceală, 3% pe Vlad Gheorghe şi 2% pe Virgil Alexandru Zidaru.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.080 de subiecţi, prin metoda face-to-face (teren) în perioada 2-7 noiembrie. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Capitalei. Cercetarea a fost autofinanţată.

