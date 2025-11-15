Bătălia pentru Capitală devine tot mai strânsă cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor locale. Astăzi, în cursă a intrat candidatul PSD, Daniel Băluţă, care și-a depus oficial candidatura. Primarul sectorului 4 este favorit, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj CURS. Înscrierile se termină luni.

Daniel Băluţă si a depus candidatura la Primăria Capitalei însoțit de primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, de secretarul general al PSD Claudiu Manda şi de alti colegi din partid.

Marele absent a fost preşedintele PSD Sorin Grindeanu. A venit însă să îl susţină pe primarul sectorului 4, Gabriela Firea.

"Sunt convins că experiența pe care am căpătat-o în calitate de primar al sectorului 4 ne va ajuta pe toți să avem un oraș în care costul traiului de zi cu zi va fi mai mic și calitatea vieții va crește! Eu candidez pentru oameni!", a declarat candidatul PSD la Primăria Capitalei.

Printre cei care îşi doresc să ajungă în fotoliul de primar al Capitalei se numără Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Ana Ciceală, Vlad Gheorghe, Gigi Neţoiu, Alexandru Zidaru - cunoscut drept Makaveli, Anca Alexandrescu și George Burcea.

Cel mai recend sondaj realizat de CURS arată o competiție strânsă între candidaţi. Primarul sectorului 4 este favorit cu 27%, urmat la egalitate de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă cu 22%. Anca Alexandrescu ar avea 15% din voturile bucureştenilor.

Termenul-limită pentru înscrieri este 17 noiembrie. Campania electorală se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie.

