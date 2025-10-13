Sorin Grindeanu redefinește doctrina PSD și își anunță candidatura la președinția partidului

Partidul Social Democrat își redefinește identitatea politică. Sorin Grindeanu a anunțat o modificare importantă în Statutul formațiunii, prin care PSD renunță la eticheta de "partid progresist" și se prezintă drept un partid "modern, național și echilibrat”, ancorat în valorile tradiționale și pro-europene. Totodată, Grindeanu și-a confirmat candidatura la președinția partidului, la Congresul din 7 noiembrie.

"Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară", a transmis Sorin Grindeanu pe pagina sa oficială.

Liderul social-democrat explică faptul că a fost abandonată ideea de partid progresist, considerată depășită în raport cu prezentul: "Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi".

Noua formulare propusă în Statutul PSD: modern, național, echilibrat

Modificarea propusă reafirmă orientarea partidului către valorile social-democrate tradiționale: "Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român".

Grindeanu subliniază că această repoziționare doctrinară nu este una formală, ci vine să exprime clar viziunea partidului: "Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională".

Textul propus pentru Articolul 8 din Statutul PSD este următorul:

"Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești."

Grindeanu vrea președinția PSD: "Mizez pe unitatea membrilor partidului"

În finalul mesajului, Grindeanu anunță oficial candidatura sa pentru funcția de președinte al PSD, în cadrul Congresului programat pentru 7 noiembrie:

"Această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare! PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România.

P.S. pentru cei îngrijorați: Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale".

