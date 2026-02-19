Diana Buzoianu anunţă audit la Ministerul Mediului: S-ar putea să fie făcute inclusiv concedieri

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că la nivelul instituției pe care o conduce au fost deja implementate reorganizări încă de anul trecut, măsuri care vor contribui la atingerea, în acest an, a unei părți din obiectivul de reducere cu 10% a cheltuielilor. Ea a explicat că rezultatele auditului intern ar putea indica diminuarea anumitor sporuri sau, dacă va fi necesar, chiar efectuarea unor concedieri, potrivit News.ro.

"La Ministerul Mediului deja am avut reorganizări care au fost făcute anul trecut pe zona de ANMAP, unde au fost scăzute funcţiile de conducere, numărul de funcţii de conducere, la Garda Forestieră de asemenea, la Garda de Mediu de asemenea. Acestea deja ajută şi vor ajuta ca anul acesta să fie îndeplinit un procent din cei 10% care trebuie să fie scăzuţi. Pentru restul de până la 10%, vom face reorganizări. Nu pot să vă dau acum un răspuns, pentru că reorganizările nu se fac de pe o zi pe alta. Reorganizările trebuie să aibă la bază nişte audite care să vină să ne spună exact cum este corect să arate instituţiile respective, dar ce vă pot spune este că Ministerul Mediului îşi va respecta angajamentul de a reduce cu 10% aceste cheltuieli", a spus ministrul Mediului, după şedinţa de guvern.

Diana Buzoianu a precizat că are în momentul de faţă analize care sunt în aşteptare de la toate celelalte instituţii din subordine pentru a vedea exact care este necesarul pentru anul acesta, suplimentar faţă de ceea ce s-a făcut la finalul anului trecut.

"La Ministerul Mediului ne vom îndeplini ţinta de 10%, suntem în discuţii pentru a vedea cât am îndeplinit anul trecut prin reducerile care au fost deja făcute pentru posturile de conducere, cât acoperă scăderile de la anul acesta. Pasul următor pe care îl vom face va fi să facem audit pe instituţiile cheie ca să putem să facem reorganizările. Din auditul respectiv s-ar putea să reiasă să fie scăzute anumite sporuri sau s-ar putea să reiasă că este nevoie să fie făcute inclusiv concedieri. Vom vedea în momentul în care va veni rezultatul respectiv, dar cu siguranţă vom respecta cei 10%, pentru că le-am cerut românilor, noi anul trecut le-am cerut românilor să suporte creşterile de taxe, este de datoria noastră să respectăm şi ştiu că zilele acestea este un concurs naţional, cine zice primul "de la noi nu, de la noi să nu se taie", a precizat Buzoianu.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul a mai afirmat că Ministerul Mediului este unul dintre ministerele care nu este cel mai bogat, nu este sub nicio formă unul dintre ministerele cu bugetele cele mai mari.

"Nu de la noi, de la Ministerul Mediului se va face tăierea absolută necesară pentru a acoperi nişte găuri în buget, dar cu toate acestea, da, de la Ministerul Mediului se vor tăia cei 10% pentru a putea şi noi să fim responsabili alături de români", subliniază Buzoianu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰