Conducerea PSD s-a reunit luni pentru a decide în ce condiții va susține Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Social-democrații vor refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR, însă liberalii au anunțat că nu mai vor să guverneze alături de PSD și că vor trece în opoziție. Potrivit stenogramelor obţinute de Observator, Claudiu Manda le-ar fi transmis colegilor că șansele de învestire a noului Guvern sunt de 50% și le-a cerut să înceapă pregătirile pentru un eventual scrutin anticipat.

STENOGRAME din ședința PSD. Ce le-au cerut Manda și Grindeanu colegilor de partid - Hepta

Claudiu Manda a propus formarea unei echipe politice din care să facă parte liderii grupurilor parlamentare și Marian Neacșu, care să analizeze legislația necesară organizării alegerilor anticipate. În paralel, PSD urmează să transmită în teritoriu o listă de verificare a problemelor cu care se confruntă comunitățile locale, arată stenogramele din şedinţa PSD.

Printre aspectele care vor fi inventariate se numără investițiile blocate, datoriile, necesarul de finanțare până la sfârșitul anului, încasările mai mici la bugetele locale, locurile de muncă pierdute și firmele care au intrat în faliment.

Claudiu Manda a susținut că partidul se află pe un trend ascendent și a afirmat că românii au înțeles decizia PSD de a pune capăt unei guvernări despre care social-democrații consideră că ducea țara într-o direcție greșită.

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Marian Neacșu: Situația economică este dificil de evaluat

La aceeași reuniune, Marian Neacșu a atras atenția asupra lipsei unor date complete privind situația finanțelor publice. Acesta a afirmat că este dificil de stabilit dacă situația politică sau cea economică este mai complicată și a cerut o imagine clară a obligațiilor financiare ale statului.

Neacșu a menționat că, din cele 62 de miliarde de lei prevăzute pentru plata datoriilor și dobânzilor, până la sfârșitul lunii august fuseseră achitate 48 de miliarde de lei. El a avertizat și asupra necesității unei noi ieșiri pe piețele financiare, pentru atragerea a 15 miliarde de lei, susținând că operațiunea ar putea fi afectată de lipsa unui Guvern învestit.

Social-democratul a mai invocat existența unor facturi încă neemise, a căror valoare totală nu este cunoscută, precum și lipsa unei situații complete privind proiectele rămase fără finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și sumele necesare pentru finalizarea acestora.

În acest context, Neacșu a făcut apel la responsabilitate și a susținut că identificarea unei soluții trebuie să fie o responsabilitate comună a partidelor politice.

Condițiile PSD pentru intrarea la guvernare

La rândul său, Sorin Grindeanu a afirmat că participarea PSD la viitorul Guvern depinde de îndeplinirea a două condiții. Prima vizează programul de guvernare, care, în opinia sa, trebuie să includă măsuri economice și sociale susținute de social-democrați și să schimbe actuala direcție a țării.

A doua condiție se referă la existența unei majorități parlamentare transparente, implicate efectiv în actul de guvernare, nu doar a unei alianțe de conjunctură care să asigure voturile necesare învestirii Cabinetului.

Social-democrații vor refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR, însă liberalii au anunțat că nu mai doresc să participe la un Guvern alături de PSD și că vor trece în opoziție.

PSD a transmis deja premierului desemnat o listă de priorități pe care dorește să le regăsească în programul de guvernare. Luca Niculescu are termen până joi să solicite Parlamentului votul de învestitură.