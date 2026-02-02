STENOGRAME din şedinta PSD. Grindeanu a criticat "setea de sânge bolnavă" a partenerilor de coaliţie
Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit duminică, la Vila Lac, cu o zi înainte de debutul noii sesiuni parlamentare, într-un context marcat de negocierile din coaliția de guvernare și de discuțiile privind bugetul de stat pentru 2026. Potrivit unor stenograme din ședință, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre "setea de sânge bolnavă" a unor parteneri de coaliție, făcând referire directă la Ilie Bolojan și la presiunile pentru tăieri bugetare.
Ședința, convocată în regim de urgență, a avut ca miză stabilirea priorităților legislative ale partidului, poziționarea față de viitoarele măsuri bugetare și clarificarea raporturilor din interiorul coaliţiei.
Şedinţa PSD a vizat prioritățile legislative şi mizele bugetare pentru 2026
Mesajul central transmis de conducerea PSD a fost că partidul nu va accepta politici de austeritate care lovesc direct în educație, familii, pensionari sau firmele românești. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit deschis, în fața colegilor, despre ceea ce a numit "setea de sânge bolnavă" a unor parteneri de coaliție, făcând referire la presiunile pentru tăieri bugetare drastice.
"Setea de sânge bolnavă a unor parteneri de coaliţie este posibil să ne ducă şi spre alte propuneri anul acesta. Nu vom mai accepta tăieri, ca de exemplu niciun leu de la educaţie.", a spus Sorin Grindeanu.
"Pare că este o perioadă specială această sesiune parlamentară și e bine să ne pregătim. Nu am venit în această coaliție ca să ținem de scaune, așa cum încearcă unii să ne facă imagine", a adăugat Sorin Grindeanu, potrivit stenogramelor discutate în ședință.
Sorin Grindeanu a avertizat că stabilitatea politică nu poate fi obținută cu prețul sărăcirii populației
Liderul PSD a avertizat că stabilitatea politică nu poate fi obținută cu prețul sărăcirii populației și a exclus categoric reduceri de fonduri în domenii precum educaţia.
PSD se poziționează tot mai clar ca singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de forțe de dreapta.
"Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. Stabilitatea politică nu trebuie să însemne sărăcirea românilor. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta şi aici nu mai putem negocia măsurile absolut necesare pentru oamenii simpli, pensionari, familii cu copii si firmele româneşti.", a subliniat Grindeanu.
În interiorul ședinței s-a discutat despre un pachet de măsuri în valoare de 3,39 miliarde de lei, destinat unui număr de aproximativ 5 milioane de beneficiari, pensionari, familii cu copii și persoane vulnerabile. Liderul PSD a insistat că aceste fonduri nu reprezintă o cheltuială, ci "o investiție în pacea socială", avertizând că trebuie să înceteze "guvernarea din topor" şi să înceapă o "guvernare pentru oameni".
"La prima şedinţă a coaliţiei le voi spune clar că matematica deficitului nu poate bate matematica supravieţuirii.", se mai arată în stenogramele discutate în şedinţă.
