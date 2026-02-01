Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor

Tot mai mulţi români se plâng de facturi tot mai mari la încălzire, iar specialiştii atrag atenţia că, în multe cazuri, problema nu este consumul în sine, ci setările greşite ale sistemului de încălzire, scrie presa germană.

Potrivit Verbraucherzentrale, organizaţia germană pentru protecţia consumatorilor, o reglare corectă a centralei poate duce la economii de până la 15% şi, în acelaşi timp, la mai mult confort în locuinţe, potrivit sursei citate.

Multe instalaţii de încălzire funcţionează încă pe setările din fabrică, care nu sunt adaptate la suprafaţa locuinţei sau stilului de viaţă al locatarilor. Cu câteva ajustări simple, căldura poate fi distribuită mai eficient, iar consumul de energie scade vizibil. Cei care fac aceste modificări observă, de regulă, diferenţa în doar câteva zile, atât la confort, cât şi la costuri.

Un prim pas important este setarea corectă a termostatului. Specialiştii recomandă o temperatură de aproximativ 20 - 21 de grade Celsius, suficientă pentru un ambient confortabil, fără risipă de energie.

De asemenea, este esenţială folosirea funcţiei de programare a centralei. În doar câteva minute poate fi configurat un program săptămânal, cu perioade de reducere a temperaturii pe timpul nopţii sau când locuinţa este goală. Astfel, centrala funcţionează doar atunci când este nevoie, iar consumul poate scădea cu 10 - 15%, fără ca temperatura din casă să devină prea scăzută.

Experţii avertizează însă că reducerea temperaturii nu trebuie confundată cu oprirea completă a încălzirii. Dacă locuinţa se răceşte prea mult, există riscul apariţiei umezelii şi al mucegaiului. Din acest motiv, temperatura ar trebui doar redusă uşor pe timpul nopţii sau în perioadele în care proprietarii sunt plecaţi de acasă pentru mai mult timp.

Vara, în schimb, sistemul poate funcţiona exclusiv pentru apă caldă menajeră sau poate fi oprit complet. Un alt element-cheie pentru eficienţă este temperatura pe tur, care poate fi ajustată prin aşa-numita curbă de încălzire. Cu cât această curbă este mai bine adaptată clădirii, cu atât consumul de energie este mai mic. În situaţiile ideale, încăperile se încălzesc suficient chiar şi cu robinetele caloriferelor complet deschise. Pentru reglaje precise, este recomandată intervenţia unui specialist.

Totodată, termostatele digitale sau inteligente pot face controlul temperaturii mult mai simplu. Unele modele se adaptează automat la orele din zi sau la prezenţa locatarilor. Un echilibru hidraulic corect şi reviziile periodice ale centralei contribuie şi ele la reducerea pierderilor de căldură.

Specialiştii mai recomandă evitarea supraîncălzirii unor camere sau lăsarea altora complet neîncălzite. O instalaţie reglată corect funcţionează mai silenţios, consumă mai puţin şi protejează atât bugetul familiei, cât şi mediul.

