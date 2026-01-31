Un mic oraş, cu 5 locuitori, este scos la vânzare. Localnicii, însă, nu vor să plece

Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul cu doar cinci locuitori. Format din câteva case din lemn, un magazin, un parc de rulote și o benzinărie adunate în jurul unei străzi principale modeste, scrie BBC .

Iar acum, pentru câteva milioane de dolari, întregul orăşel poate fi cumpărat. Licola, aflat la aproximativ trei ore de mers cu mașina de orașul Melbourne, a fost scos la vânzare, spre șocul și nemulțumirea localnicilor și a comunităților din zonă.

Localitatea este deținută de un club comunitar și, timp de decenii, a servit ca popas pentru cei care mergeau spre Parcul Național Alpin: pentru combustibil, mâncare sau odihnă. De peste 50 de ani, comunitatea a găzduit și tabere dedicate copiilor și tinerilor defavorizați sau cu nevoi speciale.

Însă reprezentanții organizației spun că nu mai pot susține financiar administrarea orăşelului și, la finalul anului trecut, l-au listat spre vânzare. Decizia a stârnit îngrijorare în rândul puținilor rezidenți, al comunităților din jur și chiar al altor membri ai organizației din statul Victoria, care spun că nu au fost consultați corect și se tem pentru viitorul locului.

Așezat pe malul râului Macalister, în regiunea montană Gippsland, Licola a fost inițial un sat de muncitori forestieri, construit în anii ’50. După închiderea exploatării, în 1968, organizația a preluat zona și a transformat-o într-un centru de tabere pentru copii și tineri vulnerabili. În apropiere se află un magazinși parcul de rulote, administrate astăzi de Leanne O’Donnell, singura rezidentă permanentă a localității, alături de familia sa.

"Este un loc absolut minunat", spune ea. "Când m-am mutat aici, oamenii îmi spuneau că nu voi face niciodată bani în Licola. Iar eu le răspundeam: cine a spus că sunt aici ca să fac un milion de dolari?"

Leanne a cumpărat afacerea în 2022, însă nu deține clădirile, ci funcționează pe baza unui contract de închiriere despre care credea că va fi prelungit. De la început, și-a dorit ca Licola să fie a doua casă pentru cei care ajung acolo. Aproape toată lumea are numărul ei de telefon, de la turiști și șoferi, până la pompieri.

Acum însă, Leanne riscă să fie evacuată. "Iubesc acest loc din tot sufletul. Dacă ajunge pe mâna unui dezvoltator și se transformă în ceva ce nu este, mi se va frânge inima", spune ea. A aflat abia în ianuarie 2025 că orăşelul urma să fie scos la vânzare. A încercat să ajute, a propus strângeri de fonduri și a spus că întreaga comunitate ar vrea să se implice. Răspunsul a fost clar: fără câteva milioane de dolari, nu se poate face nimic.

În decembrie, Licola a apărut listată pe un site imobiliar, cu un preț estimat între 6 și 10 milioane de dolari australieni. Vânzarea a stârnit un val de reacții online. Oamenii spun că magazinul este esențial pentru zonă și că Licola riscă să dispară sau să fie transformată într-o destinație exclusiv comercială. O petiție pentru salvarea magazinului și prelungirea contractului de închiriere a strâns peste 8.000 de semnături.

Cine va cumpăra Licola și ce se va întâmpla cu mica aşezare rămâne, deocamdată, o necunoscută. Cert este că interesul pentru zonă este mare, iar viitorul acestui loc mic, dar plin de povești, atârnă de un fir subțire.

