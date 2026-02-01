Antena Meniu Search
Rezultate LOTO 6/49 duminică 1 februarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 1 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica trecută Loteria Română a acordat 37.199 de câştiguri de peste 3,27 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 06:34
Un report de 49,62 milioane de lei (9,74 milioane de euro) se înregistrează la tragerea Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este în joc un report de 18,89 milioane de lei (3,7 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câştigătoare azi, 1 februarie

  • Numere câștigătoare la Joker:
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus:
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Noroc: 
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 
Articolul continuă după reclamă

La Noroc este în joc un report cumulat de 4,14 milioane de lei (813.900 de euro), iar la Noroc Plus un report de 417.200 de lei (81.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 249.600 de lei (48.900 de euro). La Super Noroc este un report cumulat de 17.300 de lei.

La tragerea Joker de duminică, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 351.212,05 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. De asemenea, la tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 145.540,08 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

Loto 6/49, utimele numere câştigătoare

  • Numere câștigătoare la Joker: 4, 9, 16, 5, 21 + 18
  • Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 4 0 3 3 7
  • Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 2 6 6 3 2
  • Numere câștigătoare la Noroc: 1 9 7 9 9 4 6
  • Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 15, 36, 9, 34, 10
  • Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 14, 46, 12, 43, 41, 3
