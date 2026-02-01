Bătaie violentă în Timişoara! Opt fotbalişti, care în trecut au făcut parte în lotul Poli, au atacat brutal un tânăr de 19 ani în complexul studenţesc. Victima, fiul unui consiler local, a ajuns la spital cu fisură de mandibulă. Agresorii sunt acum cercetaţi în cadrul unui dosar penal.

Incidentul violent s-a petrecut în această dimineață, după ora 4 în complexul studențesc din Timișoara. Băiatul de 19 ani era cu prietena lui când s-a întâlnit cu fostul iubit al fetei. L-a rugat să nu o mai caute, iar asta l-ar fi enervat teribil.

A tăbărât cu pumnii și picioarele asupra băiatului. I-a dat la început cu spray lacrimogen în ochi, iar apoi, în ajutorul său, după ce l-au pus la pământ, au venit și alții băieți din grupul său. L-au lovit cu pumnii și cu picioarele și cu un par găsit în apropiere, iar apoi l-au lăsat într-o baltă de sânge.

De acolo a fost dus la spital cu fisură de mandibulă, dar și cu mai multe răni. Pentru că a încercat să-i intervină și un minor a fost de asemenea lovit, iar părinții săi spun că vor depune de asemenea plângere la poliție în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

Agresorii ar fi cu toții fotbaliști, doi dintre ei, de altfel, au și jucat la Poli Timișoara. Poliția a deschis în acest caz un dosar penal pentru loviri și alte violențe, iar oamenii legii încearcă să afle acum ce s-a întâmplat cu exactitate.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰