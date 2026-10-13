Luca Niculescu ar urma să propună un Guvern tehnocrat dacă PSD decide să nu intre la guvernare, potrivit surselor Observator. Premierul desemnat a declarat că nu ia în calcul posibilitatea unui eșec al negocierilor și că, în general, atunci când își asumă ceva, merge până la capăt.

Dacă PSD decide mâine că nu va intra la guvernare, premierul desemnat va propune un Guvern tehnocrat, au declarat surse Observator.

Întrebat dacă după trei zile de negocieri este convins că a strâns cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului și ce formulă de Executiv ar putea fi constituită, premierul desemnat a evitat să indice o variantă sigură.

"Toate opțiunile rămân în picioare. Guvern politic, Guvern hibrid (politic și tehnic) sau Guvern tehnocrat", a declarat acesta.

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Întrebat dacă își va depune mandatul în cazul în care PSD nu intră la guvernare, Luca Niculescu a răspuns că nu se gândește la posibilitatea unui eșec.

"Nicio negociere nu este terminată până nu este terminată", a afirmat premierul desemnat.

Luca Niculescu a subliniat că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, în condițiile în care țara se confruntă cu probleme economice, politice și sociale.

"Pe români îi interesează să aibă un Guvern cu puteri depline. O criză economică de atâtea luni, criză politică, criză socială – trebuie rezolvate", a declarat acesta.