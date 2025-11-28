Surse Observator spun că preşedintele Nicuşor Dan a discutat, vineri dimineaţă, cu ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Șeful Statului a vorbit la telefon cu liderul USR despre scandalul legat de CV-ul lui Moşteanu .

Surse apropiate preşedintelui spun că, în urma discuţiei, decizia cu privire la o posibilă demisie îi aparţine ministrului Apărării: „Decizia îi aparţine lui Moşteanu”.

La instalarea Guvernului Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a agreat instalarea lui Ionuţ Moşteanu ca ministru al Apărării, la propunerea USR.

Moşteanu, susţinut de Bolojan

Joi seară, premierul Ilie Bolojan a dat un prim semnal de susținere pentru ministrul Apărării. Șeful Guvernului a spus că îsi dorește stabilitate la nivelul MApN.

„Este o decizie pe care dânsul o ia. Eu i-am spus: „capul sus, încearcă să-ți faci o analiză. O problemă pe care o avem este stabilitatea pe posturi. Dacă ceva am făcut greșit a fost și frecvența prea mare de înlocuire a miniștrilor” - a spus Bolojan pentru Digi 24.

Conducerea USR se reuneşte vineri la prânz pentru a discuta cazul lui Ionuţ Moşteanu. Surse Observator spun că unii lideri USR ar vrea să ceară retragerea sprijinului politic şi înlocuirea ministrului Apărării, cu argumentul că scandalul afectează inclusiv campania partidului pentru Primăria Capitalei.

Scandalul cu Ionuţ Moşteanu şi CV-ul greşit

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, şi-a publicat joi, pe Facebook, diploma de licenţă la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, după ce într-un CV vechi, postat pe site-ul companiei Tarom, scrisese că a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti. Ministrul arată că este ”o greşeală care recunoaşte că îl jenează”.”Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, mai spune ministrul.

”Pentru a clarifica discuţiile apărute în spaţiul public despre studiile mele, pun aici diploma mea de licenţă pentru a lămuri lucrurile. Nu mă ascund, am muncit pentru fiecare etapă din viaţa mea şi în privat, şi în politică. Nu mi-a dat nimeni vreun loc călduţ şi nu am datorii politice. Cariera mea a fost construită prin muncă”, scrie ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, pe Facebook.

El prezintă povestea studiilor sale, pe scurt: ”Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreţine, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licenţa, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private şi în antreprenoriat. Am continuat să învăţ în fiecare zi şi încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licenţă şi am obţinut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială”.

Ministrul Apărării mai spune că a lucrat 20 de ani în companii româneşti şi multinaţionale, a avut propria afacere şi a învăţat continuu cum să facă lucrurile mai bine şi să fie cu ochii pe obiectiv.

”În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziţia de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puţin peste 2.000 de lei. De atunci viaţa mea e publică. În 2017, în primul an de politică, Valeriu Nicolae ne-a ajutat pe câţiva dintre noii politicieni de la USR să înţelegem mai mult şi mai repede noţiuni de filosofie politică, să discutăm despre concepte precum stat, guvern, libertate, justiţie, lege şi drepturi. Dorinţa de a înţelege mai multe m-a stimulat să urmez masterul PPE (Philosophy. Politics and Economics) în engleză la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Lucrarea de disertaţie am amânat-o”, a mai scris Moşteanu.

Despre acuzaţiile care i s-au adus, că şi-a falsificat CV-ul, Ionuţ Moşteanu precizează: ”Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greşeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze. În 30 de ani de muncă, am dovedit putere de muncă, spirit de echipă, relaţii colegiale bune, adaptare rapidă, decizii curajoase pentru binele mai mare. Toate astea sunt de aproape 9 ani în slujba statului şi o să le folosesc în fiecare zi”.

Reacţia ministrului vine după ce publicaţia Libertatea a relatat că ministrul Ionuţ Moşteanu a postat în primul CV oficial, de pe site-ul companiei TAROM, în perioada când activa în Ministerul Transporturilor, o minciună. Potrivit sursei citate, ministrul, la capitolul Educaţie, a trecut Universitatea Athenaeum, pe care susţinea că a urmat-o între anii 1996-2000.

De asemenea, în document se precizează că actualul şef al MApN ar fi absolvit Management în cadrul acestei instituţii de învăţământ superior.

După cum reiese din acest CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru ziar, Universitatea Athenaeum neagă că Moşteanu ar fi fost vreodată student aici.

„Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu este absolvent al Universităţii Athenaeum din Bucureşti – specializarea Management. Dl Moşteanu Liviu-Ionuţ, în prezent Ministru al Apărării Naţionale, nu a fost niciodată student al Universităţii Athenaeum din Bucureşti. Specializarea Management a fost autorizată provizoriu în cadrul Universităţii Athenaeum din Bucureşti abia în anul 2020, în intervalul 1996-2000 programul de studii respectiv nefuncţionând în cadrul universităţii noastre”, se arată în răspunsul semnat de prof. univ. dr. Emilia Vasile, preşedinte al Senatului Universităţii Athenaeum.

