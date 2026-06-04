Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Ce nume sunt luate în calcul

După o lună de suspans, astăzi putem afla numele premierului desemnat. Este aşteptat ca preşedintele Nicuşor Dan să facă o nominalizare, în condiţiile în care în acest weekend expiră interimatele celor care i-au înlocuit pe miniştrii PSD care au părăsit guvernul după moţiune. Potrivit surselor Observator, Eugen Tomac va fi, cel mai probabil, alegerea pentru șefia Guvernului, dar în acest moment nu are susţinere în Parlament.

Potrivit surselor Observator preşedintele Nicuşor Dan ar urma să-l desemneze azi premier pe Eugen Tomac, pentru a forma un guvern tehnocrat.

Printre numele vehiculate şi discutate să fie cooptate într-un eventual cabinet Tomac, potrivit surselor Observator, sunt Luca Niculescu pentru Ministerul de Externe, Mihnea Motoc pentru Ministerul Apărării, Sorin Costreie pentru Ministerul Educaţiei. Radu Burnete ar putea fi vicepremier, iar la Sănătate este luat în calcul un manager de spital.

Luca Niculescu este fost ambasador în Franţa şi, în prezent, secretar de stat în MAE. Mihnea Motoc care a mai condus MApN în Guvernul Cioloș, este diplomat de profesie, a fost ambasadorul României în Olanda şi fost reprezentant permanent al României la ONU. Valentin-Sorin Costreie, profesor la Facultatea de Filosofie, este în prezent consilier prezidenţial pe Educaţie şi Cercetare.

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Premierul Ilie Bolojan a fost şi ieri la Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu liderul USR Dominic Fritz, după ce cei doi au avut discuţii şi marţi. Nicuşor Dan este foarte ferm ca în Guvern să fie doar miniştri tehnocraţi, adică persoane fără funcţii politice de prim-plan, dar în eşalonul doi, adică secretari de stat sau prefecţi, ar accepta ca partidele să îşi păstreze oameni în funcţii. Liderii PNL şi USR i-au spus ieri lui Nicuşor Dan că vor tehnocraţi peste tot, fără "picior de PSD", au declarat surse politice pentri Observator.

După momentul oficial al desemnării, Eugen Tomac va avea 10 zile pentru a-şi alege miniştrii, pentru a prezenta un program de guvernare şi pentru a veni în faţa Parlamentului să ceară un vot de încredere. Dar va avea o misiune extrem de complicată: să adune voturile necesare pentru a fi instalat premier.

Eugen Tomac are nevoie de cel puţin 233 de voturi pentru a ajunge la Palatul Victoria, însă nu este clar dacă va reuşi să obţină aceste voturi. Asta înseamnă că, în următoarele 10 zile, el ar urma să poarte negocieri cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR, în condiţiile în care Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor au respins public ideea unui guvern tehnocrat.

Ilie Bolojan şi Dominic Fritz i-au spus lui Nicuşor Dan, potrivit surselor Observator, că PNL şi USR nu sunt de acord cu ideea unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, dacă acest guvern ar fi controlat din umbră de PSD. De partea cealaltă, social-democraţii ar fi dispuşi să voteze un cabinet condus de Tomac, dar pentru PSD contează foarte mult cine vor fi oamenii instalaţi în eşaloanele inferioare ale ministerelor. Chiar dacă ministerele vor fi conduse de tehnocraţi, PSD şi-ar dori prefecţi şi secretari de stat în viitorul guvern.

Amintim că dacă dacă Eugen Tomac va fi respins la votul Parlamentului sau dacă îşi va depune mandatul înainte de vot, în cazul în care constată că nu are o majoritate strânsă, preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să reia de la zero întreaga procedură.