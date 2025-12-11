Antena Meniu Search
Pensiile şi salariile bugetarilor vor fi îngheţate anul viitor. Este anunţul făcut de premierul Ilie Bolojan, după ce PSD a blocat tăierile de cheltuieli în aparatul bugetar. Bugetul pe anul viitor va fi adoptat abia la finalul lunii ianuarie. Experţii contactaţi de Observator spun că majorarea TVA la 24% n-ar fi exclusă, dacă liderii Coaliţiei nu vor ajunge la un acord pentru reducerea cheltuielilor.

Surse Observator spun că reforma administraţiei nu va fi adoptată în luna decembrie, chiar dacă premierul ar fi vrut să-şi asume răspunderea în Parlament. Opozitia PSD blochează negocierile din Coalitie, iar tăierile de cheltuieli din Primării şi din institutiile centrale vor fi amânate pentru anul viitor.

"Avem instituţii supradimensionate care nu îşi fac treaba, e o realitate. Nu finalizăm reforma, problemele rămân, deficitele noastre imense rămân. Orice ban pe care îl folosim în anumite zone , îl împrumutăm la nişte dobânzi foarte mari.", a spus Ilie Bolojan, premierul României.

Premierul a anunţat că pensiile şi salariile bugetarilor vor fi îngheţate în 2026.

"Pensiile şi salariile nu vor scădea, dar nu se vor majora. Toate calculele legate de reducerea deficitului se bazează pe această măsură.", a adăugat Ilie Bolojan

Economiştii spun că, în lipsa unui acord pentru tăierea cheltuielilor, Guvernul ar putea majora alte taxe anul viitor.

"Există riscul să nu ne putem încadra în deficitul bugetar şi atunci ce va face Guvernul? Ce face de obicei, creşte TVA-ul. Până la cât? Noi am mai avut 24%. Ungurii au 27.", a explicat Gabriel Biriş, analist economic.

"Aşa cum arată lucrurile acum, dacă trece pachetul de reducere a cheltuielilor în administraţia locală şi centrală, avem şanse bune la anul, fără alte creşteri de taxe, să terminăm cu 6,2% (n. deficit bugetar). Dacă nu, există tot timpul iepuraşul din joben: creştem TVA-ul.", a mai adăugat analistul.

Între timp, PSD ameninţă cu ieşirea de la guvernare, dacă premierul va ignora măsurile propuse de social-democraţi.

"Că e vorba de Bolojan sau de USR, de PNL sau UDMR prea puţin interesează.. Niciodată n-am ameninţat nejustificat. Noi vom decide, fiind 6-7 luni de la guvernare, dacă mai continuăm sau nu în interiorul acestei Coaliţii sau mergem în Opoziţie. Simplu!", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

Moţiunea de cenzură depusă de AUR şi grupul PACE va fi votată luni în Parlament. PSD a anunţat că nu va vota căderea Guvernului, dar partidul va decide la final de ianuarie dacă se va retrage sau nu în Opoziţie.

