Brigitte Macron a jignit activistele feministe. Insulta care i-a lăsat pe toţi cu gura căscată

Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a stârnit un val de indignare după ce, în culisele unui spectacol de stand-up, a numit un grup de activiste feministe "sales connes", expresie care se traduce aproximativ prin "c****e proaste", informează Politico.

Într-o filmare care a fost ştearsă între timp, publicată de tabloidul Public, Brigitte Macron apare vorbind cu comediantul Ary Abittan înainte ca acesta să urce pe scenă. Ea îl întreabă cum se simte, iar acesta răspunde că îi este "frică", probabil referindu-se la posibile proteste în timpul show-ului.

Abittan se află în primul său turneu după ce judecătorii de instrucție au decis să nu-l pună sub acuzare, deși fusese denunțat pentru viol. Deși ancheta a stabilit că presupusa victimă a suferit stres post-traumatic, procurorii au spus că nu există dovezi suficiente pentru a concluziona că actul sexual a fost impus cu forța. Abittan a negat permanent acuzațiile, susținând că totul a fost consensual.

După ce Abittan a spus că îi este frică, Prima Doamnă a replicat: "Dacă sunt niște "c****e proaste le dăm afară."

Revenirea lui Abittan pe scenă a fost contestată de gruparea feministă Nous Toutes, ale cărei membre au întrerupt spectacolul pentru a denunța ceea ce au numit "o operațiune de imagine menită să-l prezinte ca pe o victimă traumatizată, în timp ce victima reală ar fi umilită și minimalizată".

Într-o declarație pentru AFP publicată luni, biroul lui Macron a explicat că remarca trebuie înțeleasă ca "o critică la adresa metodelor radicale folosite de cele care au perturbat și obstrucționat spectacolul lui Ary Abittan.”

Reacțiile de condamnare au venit din toate zonele politice, precum și din partea activiștilor și a unor personalități din industria cinematografică.

Marine Tondelier, lidera verzilor francezi, a numit comentariul "extrem de grav", iar senatoarea conservatoare Agnès Evren l-a catalogat drept "foarte sexist".

Prisca Thévenot, parlamentară a partidului președintelui și fost purtător de cuvânt al guvernului, a spus că remarca "nu a fost elegantă".

