Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Brigitte Macron a jignit activistele feministe. Insulta care i-a lăsat pe toţi cu gura căscată

Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a stârnit un val de indignare după ce, în culisele unui spectacol de stand-up, a numit un grup de activiste feministe "sales connes", expresie care se traduce aproximativ prin "c****e proaste", informează Politico. 

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 16:14
Brigitte Macron a jignit activistele feministe. Insulta care i-a lăsat pe toţi cu gura căscată - Sursa: Hepta

Într-o filmare care a fost ştearsă între timp, publicată de tabloidul Public, Brigitte Macron apare vorbind cu comediantul Ary Abittan înainte ca acesta să urce pe scenă. Ea îl întreabă cum se simte, iar acesta răspunde că îi este "frică", probabil referindu-se la posibile proteste în timpul show-ului.

Abittan se află în primul său turneu după ce judecătorii de instrucție au decis să nu-l pună sub acuzare, deși fusese denunțat pentru viol. Deși ancheta a stabilit că presupusa victimă a suferit stres post-traumatic, procurorii au spus că nu există dovezi suficiente pentru a concluziona că actul sexual a fost impus cu forța. Abittan a negat permanent acuzațiile, susținând că totul a fost consensual.

După ce Abittan a spus că îi este frică, Prima Doamnă a replicat: "Dacă sunt niște "c****e proaste le dăm afară."

Articolul continuă după reclamă

Revenirea lui Abittan pe scenă a fost contestată de gruparea feministă Nous Toutes, ale cărei membre au întrerupt spectacolul pentru a denunța ceea ce au numit "o operațiune de imagine menită să-l prezinte ca pe o victimă traumatizată, în timp ce victima reală ar fi umilită și minimalizată".

Într-o declarație pentru AFP publicată luni, biroul lui Macron a explicat că remarca trebuie înțeleasă ca "o critică la adresa metodelor radicale folosite de cele care au perturbat și obstrucționat spectacolul lui Ary Abittan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacțiile de condamnare au venit din toate zonele politice, precum și din partea activiștilor și a unor personalități din industria cinematografică.

Marine Tondelier, lidera verzilor francezi, a numit comentariul "extrem de grav", iar senatoarea conservatoare Agnès Evren l-a catalogat drept "foarte sexist".

Prisca Thévenot, parlamentară a partidului președintelui și fost purtător de cuvânt al guvernului, a spus că remarca "nu a fost elegantă". 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

briggite scandal macron feministe
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Ştiri externe » Brigitte Macron a jignit activistele feministe. Insulta care i-a lăsat pe toţi cu gura căscată