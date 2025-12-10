Surse: Senatorul Sorin Șipoş, favorit pentru funcţia de ministru al Apărării

Senatorul Sorin Șipoș este favorit să fie numit noul ministru al Apărării după demisia lui Ionuţ Moşteanu, au declarat surse politice pentru Observator.

Sorin Șipoș (55 de ani) este varianta discutată în USR pentru funcția de ministru al Apărării, au declarat surse politice pentru observatornews.ro. Șipoș este senator USR de Timiș, membru în Comisia de Apărare din Senat şi considerat apropiat de liderul partidului Dominic Fritz

Potrivit surselor citate, rămân pe masă și celelalte două variante: deputatul Bogdan Rodeanu și fostul deputat Nicu Fălcoi.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți din Franța că decizia privind propunerea unui nou ministru la portofoliul Apărării este a USR şi a prim-ministrului Ilie Bolojan.

"O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion, şi o să vedem. Decizia este a USR-ului şi a prim-ministrului, dar evident că pot să am şi eu un punct de vedere şi, dacă domnul Fritz doreşte, putem să avem o discuţie pe subiect", a declarat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu Emmanuel Macron.

Amintim că Ionuţ Moşteanu a anunţat demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale pe 28 noiembrie, în urma scandalului privind acuzaţia că şi-a falsificat CV-ul. În locul său a fost numit ca interimar ministrul Economiei, Radu Miruţă.

