Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Surse: Senatorul Sorin Șipoş, favorit pentru funcţia de ministru al Apărării

Senatorul Sorin Șipoș este favorit să fie numit noul ministru al Apărării după demisia lui Ionuţ Moşteanu, au declarat surse politice pentru Observator.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 14:48
Surse: Senatorul Sorin Șipoş, favorit pentru funcţia de ministru al Apărării Senatorul Sorin Șipoş - Senat

Sorin Șipoș (55 de ani) este varianta discutată în USR pentru funcția de ministru al Apărării, au declarat surse politice pentru observatornews.ro. Șipoș este senator USR de Timiș, membru în Comisia de Apărare din Senat şi considerat apropiat de liderul partidului Dominic Fritz

Potrivit surselor citate, rămân pe masă și celelalte două variante: deputatul Bogdan Rodeanu și fostul deputat Nicu Fălcoi.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți din Franța că decizia privind propunerea unui nou ministru la portofoliul Apărării este a USR şi a prim-ministrului Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

"O să discut cu Dominic Fritz chiar în seara asta, în avion, şi o să vedem. Decizia este a USR-ului şi a prim-ministrului, dar evident că pot să am şi eu un punct de vedere şi, dacă domnul Fritz doreşte, putem să avem o discuţie pe subiect", a declarat Nicuşor Dan, marţi, într-o conferinţă de presă la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu Emmanuel Macron.

Amintim că Ionuţ Moşteanu a anunţat demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale pe 28 noiembrie, în urma scandalului privind acuzaţia că şi-a falsificat CV-ul. În locul său a fost numit ca interimar ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministerul apararii usr sorin sipos
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Ştiri politice » Surse: Senatorul Sorin Șipoş, favorit pentru funcţia de ministru al Apărării