Tanczos Barna: Încep să am speranţe că în România UDMR poate să dea un preşedinte. Lumea se schimbă cu viteză

Senatorul UDMR Tanczos Barna a afirmat, sâmbătă, că lumea se schimbă atât de repede, încât începe să spere că UDMR ar putea da un președinte al României.

Tánczos Barna a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, ce este mai probabil, ca Elon Musk să ajungă pe Marte sau ca UDMR să dea preşedintele României.

"Cred că dăm mai repede preşedintele României decât să ajungă Elon Musk pe Marte", a afirmat senatorul UDMR, potrivit News.ro.

El a explicat că lumea se schimbă cu viteză atât de mare încât are speranţa că în România UDMR poate da un preşedinte.

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"Trebuie să îmi reconsider câteodată poziţia şi recunosc când am impresia că deţin adevărul şi greşesc. La un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi preşedintele şi văd că lumea se schimbă cu viteză atât de mare încât încep să am speranţe că în România UDMR poate să dea un preşedinte şi lucrurile se pot aşeza şi în America şi peste tot, în ciuda aparenţelor. Este foarte ciudat ce se întâmplă în America şi coroborat cu ce se întâmplă şi în Europa cu această forfotă trăim vremuri interesante", a mai afirmat Tánczos Barna.