Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, vineri, că nu-şi doreşte ca Executivul să fie "din nou forţat de situaţie" să crească vreo taxă. "Să nu credeţi că în 2025 am făcut-o cu inima uşoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul", a adăugat Nazare. Ministrul a mai spus că la începutul acestei săptămâni a transmis o adresă tuturor ordonatorilor să vină cu propuneri de reduceri de cheltuieli şi comasări de instituţii, precizând că nu doreşte ca aceste lururi să fie făcute "otova", pentru că nu este bine. "Dar asta se face cu conştiinţă, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior", a subliniat Nazare.

Nazare: "Nu-mi doresc să fim din nou forţaţi de situaţie să creştem vreo taxă" - Hepta

"Nu-mi doresc să fim din nou forţaţi de situaţie să creştem vreo taxă. Nu-mi doresc. Să nu credeţi că în 2025 am făcut-o cu inima uşoară. Am făcut-o cu inima grea, pentru că trebuia să salvăm ratingul", a afirmat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a participat, vineri, la Summitul Concordia, unde a fost prezent şi premierul Luca Niculescu. El a anunţat că a transmis o adresă tuturor ordonatorilor, la începutul acestei săptămâni, "să vină cu propuneri de economii". "Ce agenţii comasăm? Ce şi de unde reducem? Şi nu vrem să reducem otova, pentru că nu am făcut bine. Nici în criza precedentă, în 2010, nu am făcut bine acest lucru. Dar asta se face cu conştiinţă, de către fiecare ordonator, nu impus de undeva de sus, ci din interior", a subliniat Nazare.

Ministrul a spus că în următorii trei ani trebuie să fie redus câte 1% din deficit/pe an

Ministrul a spus că el este "obligat de situatie" să păstreze un echilibru. "Am încredere că colegii vor veni cu niste lucruri concrete care ne vor ajuta", a precizat Nazare. "În următoarea săptămână luăm decizia pe a doua rectificare de buget. Trebuie să vedem ce putem finanţa realist. Nu putem să revenim la situaţia în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România", a afirmat Nazare. Potrivit ministrului, dacă nu-şi respectă angajamentele, România va primi "direct cartonaş roşu". "Trebuie să evităm cu orice preţ", a completat Nazare.

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Ministrul a spus că în următorii trei ani trebuie să fie redus câte 1% din deficit/pe an. "Am încredere că voi primi de la colegii mei propuneri de reduceri de cheltuieli. Efortul de ajutare trebuie să aibă loc în fiecare an. Nu vreau sa stârnesc panică. Cred că sunt conştienţi colegii mei că nu trebuie să luăm măsuri care să afecteze creşterea economică", a declarat Nazare.

Ministrul Finanţelor a explicat că este "clar" că trebuie făcute economii, însă acestea trebuie făcute "acolo unde se justifică", iar aceste decizii trebuie luate astfel încât performanţa respectivelor agenţii sau companii de stat unde ar fi necesare reduceri de cheltuieli să nu scadă. "Sunt locuri unde se pot face reduceri mai mari, locuri unde se pot face reduceri mai mici şi alte locuri unde posibil să fie nevoie să finanţăm mai mult astfel încât serviciul public să fie unul de calitate. Dar această analiză trebuie să o facă fiecare ordonator în parte", a explicat Nazare.

Întrebat despre ce fel de măsuri de reducere a cheltuielilor este vorba şi dacă ne putem aştepta iar la reducerea bugetelor de salarii cu 10% sau la restricţii privind achiziţia de maşini, Nazare a răspuns că nu s-a vorbit despre un procent anume, pentru că fiecare dintre aceşti ordonatori trebuie să-şi facă propriile analize.

"Repet, la unele agenţii sau ministere sau subordonate poate să fie un procent mai mare, la altele poate să fie un procent mai mic. Acest exerciţiu l-am făcut în momentul când s-a publicat pachetul de reformă administrativă. Deci există o bază de la care putem pleca, pentru că acel pachet a presupun nişte măsuri. Dar aşteptăm de la toţi ordonatorii acum să ne facă propuneri. Au libertatea să ne facă propunerile pe care le consideră potrivite, astfel încât să ţinem cont de aceste propuneri când elaborăm bugetul", a conchis Alexandru Nazare.