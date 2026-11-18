Guvernul înființează un task-force pentru aprovizionarea cu energie și gaze naturale în această iarnă. Executivul pregătește vouchere pentru consumatorii vulnerabili și analizează noi măsuri de sprijin pentru marii consumatori industriali.

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții producătorilor de energie și gaze naturale din România și cei ai marilor consumatori industriali. În urma discuțiilor, premierul a decis înființarea unui task-force pentru gestionarea aprovizionării cu energie în perioada iernii, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, miercuri, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii au fost analizate "măsuri necesare pe termen scurt, mediu și lung în sprijinul cetățenilor și marilor consumatori industriali". Noua structură va fi coordonată de șeful Cancelariei premierului, Oleg Ungureanu, și va include reprezentanți ai ministerelor Energiei, Finanțelor, Economiei, Muncii și Mediului, ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), precum și ai marilor producători și consumatori industriali.

Obiectivul task-force-ului este "asigurarea cu prioritate a aprovizionării și protejării consumatorilor casnici vulnerabili și sprijinirea marilor consumatori industriali în această iarnă", a precizat Cărbunaru. Măsurile propuse vor fi evaluate de Ministerul Finanțelor din perspectiva impactului bugetar și vor fi dimensionate în limitele cadrului bugetar aprobat și ale angajamentelor de consolidare fiscală asumate de România. Prioritate vor avea "soluțiile finanțate din fonduri europene și instrumentele fără impact asupra deficitului bugetar".

Articolul continuă după reclamă

Vouchere pentru consumatorii vulnerabili

În ceea ce privește consumatorii casnici, Dan Cărbunaru a prezentat datele ANRE, potrivit cărora la nivel național există peste 10 milioane de locuri de consum, dintre care 4,7 milioane înregistrează un consum lunar de sub 100 kWh. De asemenea, potrivit Băncii Mondiale, "o parte semnificativă a populației României se confruntă cu sărăcia energetică". Pentru sprijinirea acestor consumatori, ministerul Muncii, ministerul Energiei și ministerul Finanțelor vor elabora o propunere de schemă de vouchere pentru energie, "acordate prin carduri de sprijin consumatorilor vulnerabili".

Ajutoarele vor fi dimensionate în funcție de resursele bugetare disponibile și finanțate cu prioritate din fonduri europene. În paralel, ministerul Muncii va analiza posibilitatea ca furnizorii de energie electrică să aibă acces la registrul consumatorilor casnici vulnerabili. "Astfel, sprijinul acordat de stat va putea fi completat suplimentar de furnizorii clienților afectați de lipsuri energetice și economice", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

O altă măsură vizează gospodăriile care vor să investească în sisteme de stocare a energiei. Administrația Fondului pentru Mediu ar putea pune la dispoziție până la 400 de milioane de lei pentru achiziționarea și montarea acestora, din veniturile proprii ale instituției și în limita bugetului aprobat.

Ce măsuri sunt analizate pentru industrie

Task-force-ul va evalua "în regim de urgență necesarul total de energie pentru marii consumatori industriali” și va analiza actualizarea schemelor de sprijin, vechi de patru ani. Prioritară este "consolidarea eficienței schemei deja funcționale de 150 milioane euro pentru mari consumatori", a precizat Dan Cărbunaru.

Printre propunerile prezentate de reprezentanții industriei se numără scheme de finanțare pentru instalarea unor noi capacități de producție, accelerarea procedurilor de licențiere pentru investițiile în energie și stocare și încheierea unor contracte pe termen lung între producători și consumatori.

Vor fi analizate și "modalități de utilizare a cadrului european de ajutor de stat pentru marii consumatori", cu prioritate pentru sursele europene de finanțare. O altă direcție vizează încurajarea companiilor să își dezvolte propriile capacități de producție și stocare și să investească în eficiență energetică, inclusiv prin simplificarea procedurilor administrative.