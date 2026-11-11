Grindeanu promite taxe înghețate în 2027 și pensii indexate. Planul PSD pentru relansarea economiei

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost invitat miercuri seară la Antena 3 CNN, unde a vorbit despre direcțiile pe care social-democrații vor să le urmeze în perioada următoare. Printre prioritățile enumerate de liderul PSD se numără reforma administrației, relansarea economică, menținerea taxelor la nivelul actual în 2027 și refacerea puterii de cumpărare a românilor.

Grindeanu a explicat că PSD își propune să acționeze pe trei direcții importante, prima fiind reforma reală a statului, atât la nivelul administrației locale și centrale, cât și în ceea ce privește companiile și agențiile de stat.

"În primul rând, sunt trei mari direcții pe care am dori să mergem în perioada următoare - o reformă reală a statului, în ultimul an și jumătate s-au vândut povești și propagandă. PSD va arăta cum se face această reformă a statului și aici vorbim de reforma administrației locale și centrale și companiilor și agențiilor de stat. PSD va face asta", a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: "Nu vor mai crește taxe anul viitor"

A doua direcție prezentată de liderul PSD vizează relansarea economică și recâștigarea încrederii investitorilor în România. Grindeanu a vorbit despre necesitatea unui pact cu mediul de afaceri, prin care să existe garanția că taxele nu vor crește în 2027.

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"A doua direcție e legată de relansarea economică. Trebuie să redăm speranța investitorilor în România și că România e o țară sigură unde merită să investești și să faci profit și aici vorbesc de un pact cu mediul de afaceri că nu vor mai crește taxe anul viitor. Nu vor crește taxe anul viitor, dar mă mai interesează un lucru - o problemă legată de prețul la energie. Înseamnă competitivitate economică și aici trebuie să avem un plan clar ca să putem vorbi de relansare", a afirmat președintele PSD.

Indexarea pensiilor și reducerea taxării pe muncă, printre prioritățile PSD

Cea de-a treia direcție anunțată de Sorin Grindeanu este legată de refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor. Liderul social-democrat a susținut că indexarea pensiilor trebuie realizată conform legii și a readus în discuție reducerea taxării pe muncă.

"Al treilea lucru este legat de refacerea treptată a puterii de cumpărare a românilor. Românii au fost loviți permanent cu taxe și inflație și pot să spun că aici ar trebui să avem câteva ținte - indexarea pensiilor, și n-avem ce să negociem. O facem conform legii. Trebuie să respectăm legea. Eu cred că trebuie să vorbim și de reducerea taxării pe muncă, avem una dintre cele mai mari cote și ce am propus noi și când ne aflam la guvernare. Astea-s lucrurile care mă preocupă și m-aștept de la cei care au pus România în pământ să aibă decența să nu mai dea lecții de majoritate. Nu accept lecții de la unii care au dat cu barda în economie și în veniturile oamenilor. Aș vrea să putem să discutăm despre cum reconstruim", a mai declarat Sorin Grindeanu.